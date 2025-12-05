Retraites : l'abattement de 10 % réservé aux pensions inférieures à 3 000 euros ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 05/12/2025 à 15:05

Le Sénat propose de limiter l'abattement de 10 % aux pensions de retraite inférieures à 3 000 euros. (illustration) (Steve Buissinne / Pixabay)

Qu'adviendra-t-il de l’abattement de 10 % accordé aux retraités ? Difficile de s'avancer tant les avis divergent autour de ce sujet brûlant. Dans son Budget 2026, le gouvernement prévoit la suppression de cet avantage fiscal au profit d'un abattement forfaitaire de 2 000 euros, avec une économie de 1,2 milliard d’euros à la clé.

3 000 euros maximum pour profiter de l'abattement

Jeudi 13 novembre, les députés ont rejeté cette mesure en votant pour le maintien du dispositif actuel. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 novembre, ce sont cette fois les sénateurs qui ont revu la copie initiale, rapporte Public Sénat . Au lieu d'une suppression de l'abattement, le rapporteur général, le sénateur LR Jean-François Husson, a proposé d’abaisser le niveau de pension qui permet de bénéficier de cet avantage. Aujourd'hui, l'abattement est accordé aux retraités touchant au maximum 4 399 euros. Jean-François Husson proposait de réduire ce montant à 2 500 euros.

La sénatrice LR Christine Lavarde a amendé cette proposition avec un seuil intermédiaire à 3 000 euros. C'est ce texte qui a finalement été adopté par le Sénat. L'objectif est ici d'épargner les retraités les plus modestes tout en trouvant « le juste équilibre dans les efforts consentis », selon le rapporteur général.