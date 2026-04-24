Impôts 2026 : l'IA peut-elle (vraiment) vous aider à remplir votre déclaration ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/04/2026 à 12:34

Certains contribuables se tournent vers l'IA pour les aider à remplir leur déclaration de revenus. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Malgré le développement du remplissage automatique, la déclaration d’impôt reste un casse-tête pour de nombreux Français. Alors que la campagne 2026 a été lancée le 9 avril dernier, 65 % des ménages craignent de faire une erreur et 60 % indiquent ne pas tout comprendre, selon un sondage Yomoni relayé par RMC Conso . Pour se faire aider, certains contribuables peuvent être tentés d’utiliser l’intelligence artificielle. Mais ce n’est pas toujours une bonne idée.

Les limites de ChatGPT

En effet, pour beaucoup, le premier réflexe va être de se tourner vers un agent conversationnel généraliste, type ChatGPT. Si ces intelligences artificielles sont réputées pour savoir répondre à toutes les questions, leur caractère généraliste augmente fortement leur risque d’erreur sur des sujets aussi spécifiques et techniques. « ChatGPT ou Claude n’ont pas du tout été conçues pour interpréter la fiscalité française » , confirme à TF1 Info Benjamin Bensaïd, avocat au Barreau de Paris.

Toutefois, d’autres plateformes IA spécifiquement conçues pour les impôts existent. On peut citer par exemple Fiscaly. Cet agent IA se présente comme un outil gratuit capable d’analyser la situation d’un contribuable à partir de ses documents et d’optimiser ses impôts. Mais deux limites persistent. D’abord, l’IA ne peut pas être tenue responsable juridiquement en cas d’erreur. Ensuite, les outils gratuits sont souvent conçus comme une porte d’entrée pour vous proposer des services payants, comme des ceux offrant une défiscalisation.

L'intérêt d'un conseiller humain

La start-up Taxcut va plus loin en proposant de remplir votre déclaration à votre place. Cette offre a l’avantage de combiner une analyse IA préalable avec remplissage des documents et une vérification humaine avant envoi, ce qui assure une responsabilité en cas d’erreur. La personne « va vérifier ce que l'IA a pu faire, pour être certain que la déclaration est bien faite et bien aussi optimisée à l'euro près » , explique Mathis Hauville, cofondateur de Taxcut, à Franceinfo . Ce service est toutefois payant, avec un tarif variant entre 119 et 219 euros par déclaration.

Enfin, pour la plupart de ces services, la question de la protection des données se pose, d’autant plus qu’une partie de la technologie IA est souvent fournie par les États-Unis. Que faire alors si on veut s’assurer de conserver ses données confidentielles ou qu’on ne veut pas payer pour ce service ? Le plus simple est alors de demander l’aider d’un conseiller humain, soit auprès d'un conseiller fiscal au 0809 401 401, soit avec la permanence des experts-comptables bénévoles du service Allô Impôt.