Selon le FMI, le Royaume-Uni n'a pas besoin d'accélérer son assainissement budgétaire

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par David Milliken

Le Fonds monétaire international ne recommande pas au Royaume-Uni d’accélérer son assainissement budgétaire afin de réduire plus rapidement son déficit, a déclaré mercredi un haut responsable du FMI.

"Notre recommandation est de “maintenir le cap”. Nous ne disons pas “accélérez le rythme de l’assainissement”", a déclaré Rodrigo Valdes, directeur des affaires budgétaires lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, soulignant ainsi la différence avec d’autres grandes économies qui n’ont que peu ou pas de projets visant à réduire leur endettement dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.

Le gouvernement britannique , qui a enregistré l’année dernière un déficit budgétaire de 4,4 % du PIB, vise à équilibrer les dépenses courantes hors investissements avec les recettes fiscales d’ici l’exercice 2029/2030 – mais les gouvernements précédents ont régulièrement échoué à atteindre des objectifs similaires.

Le ministre des Finances, John Healey, qui arrivera mercredi aux réunions du FMI, présentera son premier budget annuel le 28 octobre. Il doit faire face à des demandes de dépenses supplémentaires liées à la hausse des charges d’intérêts sur la dette et à des pressions pour augmenter les dépenses en matière de défense et de subventions énergétiques, ainsi qu’à la hausse des coûts de la protection sociale.

Interrogé sur la question de savoir si la Grande-Bretagne devrait augmenter les impôts ou réduire les dépenses dans d’autres domaines pour financer la défense, M. Valdes a répondu que de nombreux pays européens étaient confrontés à des défis similaires.

"D’une manière générale… il n’est pas facile de dégager des recettes supplémentaires importantes. Au final, cela crée des distorsions. Le débat sur le contrat social qui sous-tend les dépenses est donc très, très urgent", a-t-il déclaré.

La part des recettes fiscales britanniques dans le produit intérieur brut est proche de son plus haut niveau depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bien qu’elle soit inférieure à celle d’autres pays européens dotés de régimes de retraite publics et de systèmes de protection sociale plus généreux.