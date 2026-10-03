Rome réclame des clarifications sur un éventuel départ anticipé de Lagarde de la BCE

L'Italie souhaite obtenir des éclaircissements sur les rumeurs concernant un éventuel départ anticipé de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré vendredi le ministre de l'Économie, Giancarlo Giorgetti.

"Je ne peux pas lire dans les pensées de la présidente Lagarde, mais je pense qu'il est important de clarifier ce sujet", a-t-il dit à la presse lors d'une conférence de consacrée au projet de budgétaire pour 2027.

Il a également précisé que Rome n'avait pour l'instant aucun candidat à proposer pour occuper le poste de président de la BCE.

Christine Lagarde doit officiellement quitter ses fonctions d'ici octobre 2027, mais des rumeurs persistantes font état d'un départ avant cette échéance.

L'Espagne milite en faveur de la nomination de Pablo Hernandez de Cos, directeur général de la Banque des règlements internationaux, pour le poste de prochain président de la BCE, tandis que les Pays-Bas soutiennent la candidature de Klaas Knot, ancien gouverneur de leur banque centrale.

"Pour le moment, il n'y a pas de candidat italien à la présidence de la BCE, étant donné que l'Italie a déjà remporté un succès économique et diplomatique majeur avec Carlo Comporti, le nouveau président de l'Esma, qui prendra ses fonctions dans les prochaines semaines", a déclaré Giancarlo Giorgetti.

L'Esma, basée à Paris, est l'autorité européenne des marchés financiers.

Sous couvert d'anonymat, un responsable italien a déclaré à Reuters que Rome pourrait soutenir le candidat espagnol, compte tenu du soutien apporté par l'Espagne à Carlo Comporti.

Ce responsable a toutefois jugé prématuré le débat en la matière au sein de la coalition au pouvoir et précisé et que la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni aurait le dernier mot sur ce dossier.

(Reportage Giuseppe Fonte et Giselda Vagnoni; version française Claude Chendjou)