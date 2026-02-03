information fournie par Boursorama avec LabSense • 03/02/2026 à 08:30

Réduisez vos impôts : identifiez vos revenus non imposables / iStock.com - Richard Villalon

Les revenus non imposables liés au travail

Dans la longue liste (non exhaustive) des revenus non imposables s'inscrivent les heures supplémentaires ou les jours de RTT monétisés, qui bénéficient d'une exonération dans la limite de 7 500 €. Le salaire des apprentis est exonéré d'impôt dans la limite du Smic annuel brut (21 622 € pour 2025). Les titulaires d'un contrat d'apprentissage ne seront donc imposables que sur le surplus. Les avantages sont les mêmes pour les étudiants effectuant un stage en entreprise. Les étudiants de moins de 26 ans au 1er janvier 2025 bénéficient également d'une exonération de 5 405 € (soit 3 fois le Smic) sur les revenus d'une activité exercée parallèlement à leurs études. De même, certaines primes génèrent des avantages fiscaux, telles que la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés (exonération limitée à 3 000 €) ou les pourboires perçus (exonération totale pour les salariés percevant moins de 1,6 fois le Smic). La participation aux bénéfices de l'entreprise échappe au fisc si elle est placée sur un plan d'épargne salariale (PEE, Perco…). L'intéressement est également exonéré, dans la limite de 75 % du plafond de la Sécurité sociale (soit 35 325 € en 2025). Les indemnités de licenciement bénéficient d'une exonération, totale dans le cadre d'un plan social, de même que les indemnités de départ à la retraite si l'employeur est à l'initiative du départ. Les cadeaux de l'employeur ne sont pas à déclarer s'ils ont été offerts à l'occasion d'un événement particulier (naissance, mariage, etc.) et si leur valeur ne dépasse pas 196 € pour 2025. Certaines autres aides des employeurs ne sont pas imposables, telles que les contributions aux titres-restaurants, aux chèques-vacances, aux frais de transport du domicile au travail, aux forfaits mobilités durables, etc.

Les exonérations diverses : aides sociales, pensions, épargne, etc.

De nombreuses prestations sociales ne doivent pas être déclarées : allocations familiales, RSA, allocations logement, allocation de rentrée scolaire, prime d'activité, prime de Noël, AAH, ASPA, APA, ASI, AVTS. L'épargne des particuliers (intérêts des LDD, Livret A, LEP, etc.) génère aussi des exonérations d'impôts. De même, les gains récupérés sur une assurance vie souscrite depuis au moins 8 ans sont exonérés à hauteur de 4 600 € (9 200 € pour un couple), et sans limite pour certains contrats (sous conditions). Les retraités modestes percevant une pension inférieure à 4 023,51 €, ainsi que les bénéficiaires de l'Aspa (Allocation de solidarité aux personnes âgées) ou de certaines pensions spécifiques (telles qu'une retraite du combattant) ne sont pas soumis à l'impôt. Certains titulaires de pensions d'invalidité sont exonérés en totalité, de même que les bénéficiaires d'indemnités journalières dans le cadre des arrêts de longue durée et pour les victimes de l'amiante. Dans un tout autre registre, les gains aux jeux d'argent échappent à l'impôt et ne sont pas à déclarer, hormis pour les joueurs professionnels - de poker ou de bridge par exemple - si leur pratique est leur source principale de revenu. Les ventes de certains biens d'occasion (tels que voiture, meubles ou électroménager) ne sont pas imposables, mais d'autres (objets d'art, bijoux) sont soumis à une imposition si le bénéfice est supérieur à 5 000 € et en cas de plus-value par rapport au prix d'achat. Les prêts ou emprunts de moins de 5 000 € entre particuliers ne sont pas à faire figurer sur la déclaration.