France: Le PLF 2026 de retour à l'Assemblée nationale, nouveau 49.3 attendu

Le Premier ministre Sébastien Lecornu engagera ce vendredi une dernière fois sa responsabilité ‍sur le budget 2026 alors que le projet de loi de finances (PLF) revient en dernière lecture à l'Assemblée nationale après son ‌rejet la veille par le Sénat.

Les sénateurs ont rejeté le texte avant même son examen en deuxième lecture via ​le vote d'une question préalable, ouvrant la voie à ⁠une adoption définitive du texte possiblement la semaine prochaine.

Sébastien Lecornu a d'ores et déjà activé l'article 49.3 ⁠de la Constitution ‍sur les volets "recettes" et "dépenses" du PLF, suscitant à ⁠chaque fois le dépôt de motions de censure par La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN) auxquelles il a survécu en ​partie grâce au Parti socialiste (PS), qui a décidé de ne pas censurer le gouvernement.

Le nouveau recours au "49.3", cette fois sur ⁠l'ensemble du texte, devrait de nouveau provoquer le dépôt ​de motions de censure, qui devraient être examinées ​lundi ou mardi.

Si ​les ultimes motions de censure échouent, le texte sera définitivement ​adopté après plus de quatre ⁠mois de joutes parlementaires.

Face à l'impasse des discussions au Parlement, Sébastien Lecornu s'était résolu à engager la responsabilité de son gouvernement sur le budget pour faire adopter le texte sans vote des ‌députés, en dépit de sa promesse initiale de laisser ces derniers se prononcer jusqu'au bout.

A la tribune du Palais du Luxembourg jeudi, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a reconnu un budget "imparfait" mais qu'elle a jugé "utile".

