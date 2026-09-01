information fournie par Boursorama avec LabSense • 01/09/2026 à 08:30

Prêts familiaux : pourquoi le fisc peut requalifier votre aide en donation / iStock.com - BeritK

Un prêt contractualisé au-delà de 1 500 €

Prêter de l'argent à ses enfants, petits-enfants ou autres membres proches de la famille offre le double avantage de la facilité et de la souplesse. Le prêt familial est donc une alternative intéressante pour éviter les contraintes d'un prêt bancaire. Mais l'administration fiscale veille, et plusieurs points sont à connaître pour rester dans le cadre de la loi. Le premier impératif est de formaliser le prêt par écrit dès lors qu'il dépasse 1 500 €. Au-delà de ce montant, un prêt par simple accord verbal n'a aucune valeur juridique. En cas de litige ou de contrôle du fisc, aucune preuve du prêt ne peut être apportée et l'administration peut requalifier la somme en donation, ce qui implique le versement de droits spécifiques, voire de pénalités. Signer une reconnaissance de dette est la procédure minimale requise. Ce document doit être signé de la main de l'emprunteur et mentionner le montant du prêt, l'identité des parties, la date de remise des fonds, les modalités de remboursement, le taux d'intérêt (même s'il est de 0 %), la date limite de remboursement. Une formalisation claire et précise constitue une protection tant pour l'emprunteur que pour les héritiers du prêteur en cas de manquement au remboursement.

Une déclaration fiscale au-delà de 5 000 €

Au-delà de 5 000 €, le prêt familial doit être déclaré au fisc. Cette démarche doit être effectuée par l'une des deux parties - ou les deux - via le formulaire 2062, qui permet également de fixer un taux d'intérêt si celui-ci est envisagé. Un taux d'intérêt minimum symbolique est en pratique conseillé pour éviter la requalification en avantage gratuit ou donation déguisée (1 à 2 % semble un taux raisonnable). Si aucun taux d'intérêt n'est appliqué, cette information doit être précisée afin d'éviter des conséquences fiscales. En cas de défaut de déclaration, ou de déclaration tardive ou inexacte, une amende peut être appliquée. Pour un prêt d'un montant plus élevé, l'intervention d'un notaire est conseillée. Un acte notarié est souhaitable notamment pour les prêts familiaux importants, tels qu'un apport personnel dans le cadre d'une opération immobilière. Bien que non obligatoire, cette formalité permet d'éviter des difficultés en cas de litige, voire de décès du prêteur. En revanche, aucune limite légale n'est imposée dans le montant des prêts familiaux. Le prêteur doit évaluer les capacités financières de l'emprunteur pour fixer un échéancier réaliste, qui ne sera pas susceptible d'engendrer des tensions familiales. Par ailleurs, les versements doivent pouvoir être tracés afin de pouvoir apporter la preuve du remboursement en cas de contrôle fiscal. Il convient donc de bannir les versements en espèces et de privilégier les virements bancaires. Tous les justificatifs (reconnaissance de dette, quittances de paiement, reçus de virement…) doivent être scrupuleusement conservés au moins pendant toute la durée du prêt. Ils permettront de clarifier les responsabilités de chaque partie en cas de litige. Même dans le cadre d'un prêt familial, notamment d'un prêt important (achat immobilier par exemple), une assurance emprunteur peut être judicieuse pour protéger les héritiers du prêteur en cas de décès ou d'incapacité de l'emprunteur.