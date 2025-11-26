Prélèvement à la source : un changement de taux à demander avant le 6 décembre pour une application en janvier 2026

Attention à la date limite pour changer votre taux de prélèvement à la source en janvier 2026 ( Crédits photo : © Romain P19 - stock.adobe.com)

Vous faites partie des 3 millions de foyers qui ont modulé leur taux de prélèvement à la source en 2025 ? Pour que celui-ci continue de s'appliquer en 2026, pensez à renouveler votre demande au plus tôt.

Comme près de 3 millions de Français, vous avez demandé à ce que le taux de votre prélèvement à la source soit augmenté ou diminué ? Attention : la reconduction de cette modification de taux d'année en année n'est pas automatique. Le changement effectué courant 2025 doit donc être renouvelé pour une application en 2026. Et pour que la modification de taux s'applique dès le mois de janvier prochain, mieux vaut s'y prendre au plus tôt, comme le recommande la Direction générale des finances publiques.

Une demande de changement de taux de prélèvement à la source à renouveler chaque année

En 2025, la Direction générale des finances publiques, ou DGFiP, a tenu compte de 1,8 million de demandes de hausse du taux de prélèvement à la source et de 980 986 demandes de baisse de ce taux. Dans les deux cas, ce mécanisme a un objectif similaire : adapter le montant prélevé sur le salaire de la personne concernée au titre de l'impôt sur le revenu à un changement de situation professionnelle découlant sur une perte de revenu ou une hausse de ce dernier.

Si la demande effectuée vaut pour l'année civile, elle doit en revanche être renouvelée l'année suivante. Pour que le taux de prélèvement à la source appliqué par l'administration fiscale continue de correspondre à vos ressources en 2026, il est donc impératif de renouveler votre demande en fin d'année 2025. Bien entendu, il reste possible à tout moment en 2026 de demander une augmentation ou une baisse de votre taux de prélèvement à la source en fonction de l'évolution de votre situation.

Bien que la fin d'année approche, nul besoin de vous précipiter sur votre espace impots.gouv.fr. En effet, la DGFiP explique à ce sujet au site d'information financière MoneyVox que "La démarche de modulation de fin d'année sera réalisable à compter du 23 novembre". Il n'est donc pas encore possible, d'un point de vue technique, d'actualiser son taux de prélèvement à la source auprès des impôts, l'estimation en ligne des revenus 2026 n'étant pas encore disponible.

Une actualisation recommandée avant le 6 décembre pour une prise en compte en janvier prochain

Vous voulez que votre demande de modification de votre taux de prélèvement à la source soit prise en compte par les impôts dès le mois de janvier prochain ? Dans ce cas, il vous faudra vous connecter à votre espace impots.gouv.fr entre le 23 novembre et le 6 décembre. En effet, la Direction générale des finances publiques recommande "aux usagers de venir moduler [leur taux de prélèvement à la source, NDLR] avant le 6 décembre 2025", ce "pour une prise en compte effective fin janvier 2026".

Après le 6 décembre, la demande d'actualisation de votre taux de prélèvement à la source, bien que toujours prise en compte, ne sera appliquée que le mois suivant, soit à partir de février 2026. D'un point de vue pratique, il vous faudra vous rendre sur votre espace impots.gouv.fr, dans la rubrique "gérer mon prélèvement à la source", puis cliquer sur "actualiser". Dès lors, vous pourrez saisir le montant de vos revenus en 2026.

Dans la foire aux questions dédiée au prélèvement à la source, la Direction générale des finances publiques précise en outre que "Vous devez saisir l'estimation des revenus nets imposables que vous pensez percevoir au cours de l'année. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez l'estimer en augmentant de 3 % votre revenu net". Notez qu'à compter du 21 novembre, l'administration fiscale procédera en outre à une campagne d'information sur l'actualisation du taux de prélèvement à la source.