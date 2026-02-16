Perquisitions dans le cadre de l'enquête visant Jack et Caroline Lang-PNF

Des perquisitions étaient en cours lundi dans le cadre de l'enquête préliminaire du chef de blanchiment de fraude fiscale aggravée visant Jack Lang et Caroline Lang, en lien avec les "Epstein Files", a annoncé le Parquet national financier (PNF).

Les enquêteurs de l'Office national anti-fraude mènent notamment une perquisition à l'Institut du Monde Arabe à Paris, dont Jack Lang était président jusqu'à sa démission il y a un peu plus d'une semaine après la révélation de ses liens financiers passés avec l'homme d'affaires et délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

Le PNF a ouvert le 6 février une enquête préliminaire pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée portant notamment sur une société offshore basée aux îles Vierges américaines créée par Jeffrey Epstein au profit de Caroline Lang en 2016.

"Cette enquête fait suite à la récente publication par le Department of Justice américain de près de 3 millions de documents et archives relatifs aux procédures judiciaires et investigations visant Jeffrey Epstein, dits 'Epstein files', ainsi qu'aux révélations journalistiques qui s'en sont suivies en France", rappelle le parquet.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)