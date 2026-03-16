Les cartes Pokémon dans le viseur du fisc : les reventes sont désormais taxées à 36,2 %

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/03/2026 à 12:42

La revente de carte Pokémon est désormais imposée si le prix de vente est supérieur à 5 000 €. (illustration) (Federicoghedini / Pixabay)

Vous possédez peut-être un trésor dans vos tiroirs. Les cartes Pokémon sont aujourd'hui de véritables objets de collection et certaines d'entre elles se revendent une fortune. La preuve avec l'influenceur Logan Paul, qui a récemment revendu une carte rare pour 16,49 millions de dollars après l'avoir achetée pour 5,3 millions de dollars en 2021, rapporte RMC Conso .

Les cartes Pokémon imposées à 36,2 %

En France, ce type de vente est désormais soumis à une fiscalité spécifique, indique le ministère de l'Économie sur son site officiel . La plus-value réalisée en revendant une carte à collectionner comme Pokémon, Panini, Magic ou Yu-Gi-Oh sera imposée à 36,2 %.

Ce montant correspond à 19 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux. Seules les ventes supérieures à 5 000 euros sont concernées. En dessous, la vente est totalement exonérée d'impôts. Cette fiscalité ne concerne également que les amateurs, les professionnels étant soumis à un régime spécifique.

Une fiscalité différente pour les objets de collection

Certaines cartes spéciales sont imposées différemment. Elles entrent en effet, de par leur rareté, dans la catégorie des objets de collection, ceux qui « présentent un intérêt historique ou ethnographique » selon le Code général des impôts. C'est un juge qui détermine si un objet est de collection ou non.

« Lors de la cession pour un montant supérieur à 5 000 euros d’une carte de collection, vous êtes redevable d’une taxe forfaitaire qui s’élève à 6 % du prix du bien, à laquelle s’ajoute la CRDS de 0,5 % » , précise le ministère.