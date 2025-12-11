Le gouvernement japonais envisagerait de nouveaux allègements fiscaux en dépit des craintes liées à la dette

La mesure pourrait réduire les recettes fiscales de 2,6 milliards de dollars par an, selon le Nikkei

Takaichi poursuit une politique de reflation pour relancer l'économie

Mais les inquiétudes concernant la dette budgétaire du Japon ont fait grimper les rendements obligataires à leur plus haut niveau depuis 18 ans

Le gouvernement japonais envisage d'introduire de nouveaux allègements fiscaux pour stimuler l'investissement des entreprises, a rapporté jeudi le quotidien économique Nikkei - une décision qui intervient en dépit des inquiétudes croissantes des marchés financiers concernant l'augmentation de la dette du pays.

Les allègements fiscaux envisagés consistent soit à accorder aux entreprises un crédit d'impôt pouvant atteindre 7 % des dépenses en capital, soit à leur permettre de commencer immédiatement à comptabiliser l'amortissement des actifs achetés, a rapporté le Nikkei, sans citer de sources.

Le ministère japonais de l'industrie a refusé de commenter ce rapport.

La nouvelle Première ministre Sanae Takaichi estime qu'une politique budgétaire expansionniste est nécessaire pour stimuler la croissance économique. Plus tard dans la journée, la chambre basse du parlement devrait adopter un budget supplémentaire de 18,3 billions de yens (117 milliards de dollars) pour cette année fiscale afin de financer un plan de relance massif. La majeure partie de ce budget sera financée par l'émission de nouvelles dettes.

Mais avec une dette plus de deux fois supérieure à la taille de son économie, le Japon est largement perçu comme ayant besoin de réparer ses finances publiques en lambeaux. Cette tâche est devenue d'autant plus urgente que la Banque du Japon est en train de réduire sa politique monétaire ultra-libre qui dure depuis dix ans et qui a maintenu les coûts d'emprunt à un niveau proche de zéro.

Les inquiétudes concernant le fardeau de la dette ont fait grimper les rendements des obligations d'État de référence à leur plus haut niveau depuis 18 ans.

Selon le Nikkei, les allègements fiscaux prévus devraient être inclus dans un projet de réforme fiscale qui devrait être publié dans le courant du mois. Le ministère de l'industrie estime que la nouvelle mesure entraînera une réduction d'environ 400 milliards de yens (2,6 milliards de dollars) des recettes fiscales annuelles.

Pour bénéficier de l'allégement fiscal, les dépenses d'investissement doivent dépasser 3,5 milliards de yens pour les grandes entreprises et 500 millions de yens pour les petites et moyennes entreprises, et avoir un retour sur investissement prévu de plus de 15 %, a ajouté le Nikkei.

Le gouvernement s'est fixé comme objectif de doubler les dépenses d'investissement annuelles pour les porter à 200 000 milliards de yens d'ici à 2040. Après des décennies de déflation, les dépenses d'investissement annuelles de la quatrième économie mondiale ont dépassé les 100 000 milliards de yens au cours de l'année fiscale écoulée, pour la première fois en 32 ans.

Les nouvelles mesures d'incitation relèveraient de ce que l'on appelle les mesures fiscales spéciales. Tout en poursuivant une politique de relance, le gouvernement de Takaichi a également déclaré qu'il prévoyait de réduire les dépenses inutiles et a mis en place un groupe qui vise à agir comme le département américain de l'efficacité gouvernementale (DOGE), aujourd'hui dissous, qui examine de telles mesures fiscales spéciales.

Le Nikkei a précédemment rapporté que le gouvernement envisageait de réduire les incitations fiscales sur les coûts de recherche et de développement, tout en augmentant ces avantages fiscaux pour les entreprises dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et la technologie quantique.

($1 = 155,8400 yens)