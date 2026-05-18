La chanteuse Shakira acquittée des accusations de fraude fiscale en Espagne

Shakira à New York

Le tribunal de l'Audience nationale ‌en Espagne a acquitté la pop star colombienne Shakira des accusations de fraude fiscale et a ​annulé l'amende de 55 millions d'euros infligée en 2021 par le fisc espagnol, selon un document judiciaire consulté lundi par Reuters.

A la suite d'un recours formé par la chanteuse, le ​tribunal a ordonné au Trésor public de lui rembourser plus de 60 millions d'euros, intérêts compris, a indiqué la défense ​de Shakira.

Le juge a estimé que les autorités ⁠n'avaient pas réussi à prouver que Shakira avait passé plus de 183 jours ‌en Espagne en 2011, comme l'exige la loi espagnole pour être considérée comme résidente fiscale dans le pays.

À l'époque, l'administration fiscale avait fait valoir que ​Shakira était liée à l'Espagne ‌par sa relation avec l'ancien footballeur du FC Barcelone Gerard Piqué ⁠et qu'elle avait son centre d'activités dans ce pays.

Mais le tribunal a jugé que les amendes étaient illégales car elles "reposaient sur l'hypothèse que la résidence fiscale de la requérante se ⁠trouvait en Espagne pour ‌l'année fiscale 2011, un fait qui n'a pas été prouvé".

Cette décision de ⁠justice peut encore faire l'objet d'un recours devant le Tribunal suprême et n'affecte pas les ‌années fiscales postérieures à 2011.

"Cette décision intervient après huit années d’épreuves qui ⁠ont eu des conséquences inacceptables, reflétant un manque de rigueur dans la ⁠pratique administrative", a déclaré l’avocat ‌de Shakira, José Luis Prada, dans un communiqué.

Dans ce même communiqué, Shakira a dit espérer ​que cette décision ferait jurisprudence pour "des milliers ‌de citoyens ordinaires qui sont maltraités et écrasés chaque jour par un système qui les présume coupables et les ​oblige à prouver leur innocence, tout en les exposant à la ruine financière et émotionnelle".

En novembre 2023, Shakira a conclu un accord avec le parquet pour éviter un ⁠procès à Barcelone concernant des accusations selon lesquelles elle n'aurait pas payé 14,5 millions d'euros d'impôt sur le revenu en Espagne entre 2012 et 2014.

Dans le cadre de cet accord, elle a reconnu les faits et accepté une amende correspondant à la moitié du montant dû, soit plus de 7,3 millions d'euros.

(Rédigé par Emma Pinedo et David Latona; Version française Rihab ​Latrache, édité par Blandine Hénault)