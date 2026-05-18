Impôts : ces solutions gratuites pour vous aider dans votre déclaration de revenus en 2026

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 18/05/2026 à 13:28

Plusieurs associations et organisations professionnelles assurent des permanences gratuites pendant la campagne de déclaration de revenus. Illustration. (Pixabay / Jarmoluk)

En fonction de sa situation fiscale, remplir sa déclaration de revenus peut vite devenir un véritable casse-tête. Alors que les contribuables sont invités à le faire depuis le 9 avril 2026, nombreux sont ceux qui risquent d'être confrontés à des difficultés. Heureusement, plusieurs dispositifs permettent de les accompagner dans cette démarche, comme l'explique Le Mag de la Conso , ce samedi 16 mai.

Les services des impôts

On peut tout d'abord solliciter directement l'administration fiscale, notamment ses services des impôts des particuliers (SIP). Ces derniers reçoivent les contribuables pour les aider à identifier les bonnes cases à remplir, les montants à déclarer ainsi que les réductions et crédits d'impôts auxquels ils ont droit.

Une ligne téléphonique est joignable au 0 809 401 401 (appel non surtaxé) pour obtenir des précisions sur une situation spécifique par exemple. Les particuliers peuvent aussi transmettre leurs questions à l'administration en passant par leur messagerie sécurisée sur impots.gouv.fr. Parfois, ces services offrent même un accompagnement personnalisé sur rendez-vous, sur place ou à distance.

Les mairies et associations

Il est ensuite possible de se tourner vers les associations et organisations professionnelles. Plusieurs d'entre elles assurent des permanences gratuites pendant la campagne de déclaration de revenus. C'est le cas des barreaux d’avocats ou des structures de proximité dans certaines communes. La mairie peut par ailleurs jouer ce rôle dans ses centres sociaux, chez les associations de consommateurs ou dans les maisons de quartier. Un coup de pouce bienvenu, particulièrement pour les personnes ayant une situation fiscale très spécifique et complexe.

On peut également citer l’opération Allô Impôt de l’Ordre des experts-comptables, dans laquelle ces spécialistes de la fiscalité apportent leur soutien aux contribuables par téléphone. Dans tous ces cas de figure, les Français peuvent obtenir des informations utiles sur leurs impôts, interroger des spécialistes et ainsi éviter d'éventuelles erreurs sans avoir à payer pour ces prestations.

Des aides pour le numérique

Les plus frileux face aux démarches en ligne peuvent quant à eux se faire accompagner par un proche ou un aidant numérique. Ces derniers interviennent notamment dans les espaces France Services, les médiathèques ou certains centres sociaux afin d'aider les usagers à utiliser les outils sur Internet, sans effectuer les opérations à leur place pour autant.

Les espaces France Services sont des structures publiques qui mettent à disposition ordinateurs, scanners et connexions Internet. Elles accompagnent pas à pas les usagers dans leur déclaration et sont particulièrement utiles pour les personnes âgées, les habitants de zones rurales ou pour ceux qui réalisent leur première déclaration en ligne.

Les autorités rappellent néanmoins qu'il convient de rester vigilant lors d'un accompagnement. Les informations fiscales étant sensibles, il est recommandé de ne jamais transmettre ses identifiants de connexion ou ses données bancaires par mail ou au téléphone.