L'UE ajoute les îles Turques-et-Caïques et le Vietnam à sa liste des paradis fiscaux

Les ministres des Finances des pays membres de l'Union européenne (UE) ont décidé mardi d'ajouter les îles Turques-et-Caïques et le Vietnam à la liste européenne des paradis fiscaux,

Les Fidji, les Samoa et Trinité-et-Tobago ont quant à eux été retirés de la liste, annoncent-ils dans un communiqué.

Dix pays et territoires sont désormais considérés par l'Union européenne comme des paradis fiscaux : les Samoa américaines, Anguilla, Guam, Palau, le Panama, la Russie, les îles Turques-et-Caïques, les îles Vierges américaines, Vanuatu et le Vietnam.

"Cette liste s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'UE pour promouvoir la bonne gouvernance fiscale à l'échelle mondiale. Elle comprend les pays qui ne respectent pas les normes fiscales internationales convenues ou qui n'ont pas tenu leurs engagements en matière de bonne gouvernance fiscale dans un délai déterminé", indique le communiqué des ministres des Finances.

Les pays figurant sur la liste de l'UE s'exposent à une atteinte à leur réputation, à un contrôle accru de leurs transactions financières et au risque de perdre des fonds européens.

(Rédigé par Jan Strupczewski ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)