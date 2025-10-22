 Aller au contenu principal
L'administration Trump sanctionne deux grandes compagnies pétrolières russes
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 23:19

(Actualisé avec précisions)

Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des sanctions contre la Russie en lien avec la guerre en Ukraine pour la première fois depuis le début de son second mandat, ciblant les grandes entreprises pétrolières russes Lukoil et Rosneft, sur fond de frustration accrue à l'égard de son homologue russe Vladimir Poutine.

Cette décision intervient après que les préparatifs d'une nouvelle rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, annoncée la semaine dernière à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants, ont été suspendus mardi.

Les sanctions ont été dévoilées par le département américain du Trésor, qui a dit être préparé à prendre des mesures supplémentaires et a appelé Moscou à accepter immédiatement un cessez-le-feu avec Kyiv en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Etant donné le refus du président Poutine de mettre fin à cette guerre insensée, le département du Trésor sanctionne les deux principales compagnies pétrolières de la Russie qui financent la machine de guerre du Kremlin", a déclaré le secrétaire américain au Commerce, Scott Bessent.

"Nous encourageons nos alliés à se joindre à nous" et à respecter ces sanctions, a-t-il ajouté dans un communiqué.

(Timothy Gardner, Jasper Ward, Kanishka Singh et Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
1 commentaire

  • 23:57

    Sommes nous des alliés des USA à géométrie variable ?

