Impôts : une partie des dons caritatifs pourrait désormais être remboursée aux foyers non imposables

Jusqu’ici, les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté donnaient seulement accès à une réduction d’impôt. Illustration. (Robert-Owen-Wahl / Pixabay)

À partir de 2026, les dons aux associations caritatives pourraient ouvrir droit à un remboursement, même pour les contribuables non imposables. Les députés ont voté, jeudi 13 novembre 2025, un amendement transformant la célèbre « niche Coluche » en crédit d’impôt, modifiant en profondeur ce dispositif fiscal utilisé par des millions de foyers, rapporte RMC Conso .

De la réduction au crédit d’impôt

Jusqu’ici, les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté, comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou encore Emmaüs, donnaient accès à une réduction d’impôt. Seules les personnes payant l’impôt sur le revenu pouvaient donc en bénéficier pleinement.

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait déjà de doubler le plafond annuel des dons défiscalisables, passant de 1.000 à 2.000 euros. Mais les députés ont décidé d’aller plus loin. L’amendement, porté par Mathilde Feld (LFI), transforme la réduction en crédit d’impôt, ce qui rend cet avantage universel, y compris pour les non imposables.

Un remboursement possible

En effet, une réduction d’impôt ne profite qu’à hauteur de l’impôt dû et tout excédent est perdu. Le crédit d’impôt, lui, fonctionne de manière plus inclusive car si le montant dépasse l’impôt dû, l’État rembourse la différence. Concrètement, un ménage non imposable ou faiblement imposé pourra désormais récupérer directement la somme à laquelle il avait droit.

La réforme n’a toutefois pas fait l’unanimité. Plusieurs élus ont alerté sur son impact financier. Philippe Juvin (LR), rapporteur général du Budget 2026, a rappelé que la « niche Coluche » coûte déjà 550 millions d’euros par an et s’inquiète d’une hausse potentiellement significative avec la mise en place d’un crédit d’impôt remboursable. Malgré ces réserves, le vote a été favorable : 110 députés l’ont soutenu, contre 78. La mesure a désormais de fortes chances d’être intégrée à la version finale du projet de loi de finances pour 2026.