information fournie par Boursorama avec LabSense • 07/01/2026 à 08:30

Impôts 2026 : comment fonctionne l’avance de 60 % sur vos réductions et crédits d’impôt ? / iStock.com - everydayplus

Un virement pour corriger les effets du prélèvement à la source

Depuis 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé directement sur les salaires, pensions ou allocations. Ce taux de prélèvement ne tient toutefois pas compte des réductions et crédits d’impôt dont bénéficie le foyer. Résultat, de nombreux ménages paient chaque mois un impôt plus élevé que celui qu’ils doivent réellement. Les avantages fiscaux sont en effet calculés plus tard, lors de la déclaration annuelle, avec un décalage d’un an. Pour limiter cet effet de trésorerie, l’administration fiscale verse chaque mois de janvier une avance correspondant à 60 % de certains avantages fiscaux récurrents. En 2026, ce versement interviendra le 15 janvier et portera la mention « AVANCE CREDIMPOT » sur le relevé bancaire. Le montant moyen attendu s’élève à plusieurs centaines d’euros par foyer.

Qui peut bénéficier de l’avance de 60 % en janvier 2026

Tous les contribuables ne sont pas concernés. L’avance est réservée aux ménages qui ont déjà bénéficié, l’année précédente, de réductions ou de crédits d’impôt considérés comme récurrents. C’est le cas notamment des dépenses liées à l’emploi d’un salarié à domicile, à la garde d’enfants, aux dons aux associations, aux cotisations syndicales, à certains investissements locatifs ou encore aux frais d’hébergement en Ehpad. Le calcul se base sur les avantages fiscaux figurant dans la dernière déclaration de revenus connue de l’administration, en l’occurrence celle déposée au printemps 2025. Si le fisc ne dispose pas des coordonnées bancaires du contribuable, l’avance est versée par chèque, envoyé par courrier.

Comment est calculé le montant versé par le fisc

Le principe est simple. L’administration verse 60 % du total des réductions et crédits d’impôt obtenus l’année précédente au titre de ces dépenses. Si un foyer a cumulé plusieurs avantages éligibles, ils sont additionnés pour déterminer le montant de l’avance. En revanche, certains dispositifs spécifiques, comme l’avance immédiate pour l’emploi à domicile, excluent le versement de cette avance en janvier, puisque l’avantage fiscal est déjà appliqué en temps réel. Il est également possible de demander une modulation ou une suppression de l’avance en fin d’année, via l’espace personnel sur le site des impôts, afin d’éviter un trop-perçu.

La régularisation à l’été 2026, étape clé du dispositif

L’avance versée en janvier n’est qu’un acompte. Lors de la déclaration des revenus au printemps 2026, le contribuable indique les dépenses réellement engagées en 2025. L’administration calcule alors le montant définitif des réductions et crédits d’impôt. Si les dépenses sont stables ou en hausse, le solde restant est versé à l’été 2026. En cas de baisse ou d’arrêt des dépenses, l’avance perçue en trop est récupérée, généralement en septembre.