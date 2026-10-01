Impôts locaux : à quoi servent vraiment les dépenses de nos collectivités ?

Où passent nos impôts locaux ? FIPECO rappelle quelques évidences. ( Crédits photo: Shutterstock)

Où passent concrètement nos impôts locaux ? Écoles, routes, trains, déchets, aides sociales … L'analyse publiée par FIPECO à partir des données de l'Observatoire des finances locales met des chiffres précis sur ces dépenses du quotidien et révèle les priorités de chaque niveau de collectivité.

Combien les communes, départements ou régions dépensent-ils pour chaque habitant ? Et surtout, pour quels services ? À partir des données de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales, FIPECO dresse un panorama des dépenses locales en 2025. Ces sommes sont financées par plusieurs sources : impôts locaux acquittés par les ménages et les entreprises, paiement de certains services publics, mais aussi dotations de l'État et fractions d'impôts nationaux, comme la TVA.

Les communes : écoles, culture et services de proximité

Pour les communes de plus de 3.500 habitants, les dépenses atteignent 1.835 euros par habitant en 2025. Les trois quarts correspondent au fonctionnement courant et un quart à l'investissement. Le premier poste est celui des services généraux — finances, ressources humaines, communication, état civil … — avec 532 euros par habitant. Le fonctionnement des conseils municipaux eux-mêmes ne représente que 14 euros.

Viennent ensuite les services particulièrement visibles des familles : l'enseignement primaire représente 174 euros par habitant, hors salaires des enseignants qui sont payés par l'État. La culture atteint 125 euros, tandis que le sport représente 106 euros.

Les intercommunalités : déchets, voirie et aménagement

Les groupements de communes jouent un rôle souvent moins connu mais très concret. Leurs dépenses s'élèvent à 699 euros par habitant. Après les services généraux, la collecte et la gestion des déchets constituent un poste important, avec 77 euros par habitant. La voirie et l'aménagement du territoire représentent chacun 60 euros, devant la culture et le sport.

Les départements, piliers de l'action sociale

Avec 1.190 euros de dépenses par habitant, les départements consacrent de très loin leur principal effort à la santé et à l'action sociale : 733 euros par habitant. Ce montant comprend notamment les dépenses liées au RSA, à l'enfance et aux familles, aux personnes handicapées et à l'allocation personnalisée d'autonomie destinée aux personnes âgées.

Les départements financent aussi les collèges — hors salaires des enseignants — ainsi qu'une partie importante des routes et de la voirie.

Les régions : priorité aux trains et aux lycées

Les régions dépensent de leur côté 549 euros par habitant. Leur premier grand domaine d'intervention est celui des transports, avec notamment 113 euros pour les transports ferroviaires. Les lycées représentent 100 euros par habitant, hors rémunération des enseignants, et l'action économique 34 euros, à travers des aides à l'industrie, au tourisme ou encore à l'agriculture.

Des chiffres à lire avec précaution

Une tentation serait d'additionner les montants des communes, intercommunalités, départements et régions pour obtenir une « facture » totale. Ce serait trompeur : les populations couvertes ne sont pas exactement les mêmes et certains services passent aussi par des budgets annexes ou des établissements publics.

Pour donner une vue d'ensemble, l'Insee évaluait en 2024 les dépenses de toutes les administrations publiques locales à 4.783 euros par habitant. Premier poste : la santé et l'action sociale, devant l'enseignement et les transports.