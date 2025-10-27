Impôts : êtes-vous concerné par ce double prélèvement du fisc réalisé ce lundi 27 octobre ?

Les propriétaires non mensualisés devaient payer en ligne la taxe foncière avant le 20 octobre mais le prélèvement aura lieu ce lundi 27. (illustration) (Pixabay / StartupStockPhotos)

C'est le jour de la double peine pour de nombreux contribuables français. C'est en effet ce lundi 27 octobre 2025 que le fisc va prélever la taxe foncière mais aussi la deuxième échéance liée au règlement du solde de l'impôt sur le revenu, rapporte RMC Conso .

Un double prélèvement pour des millions de contribuables

Concernant la taxe foncière, des millions de propriétaires sont concernés : tous ceux qui n'ont pas opté pour la mensualisation de cet impôt. Ils devaient payer en ligne avant le 20 octobre mais le prélèvement sera effectué directement sur leur compte bancaire ce lundi. Pour rappel, cette année, la taxe foncière s'élève en moyenne à 1 090 euros pour une maison et à 865 euros pour un appartement. Ceux qui ont choisi la mensualisation, dispositif qui permet d'échelonner le paiement en dix échéances, auront certainement un complément à régler courant novembre puisque cet impôt a augmenté presque partout cette année.

Le deuxième prélèvement concerne donc l'impôt sur le revenu et les contribuables ayant un solde à payer supérieur ou égal à 300 euros. En effet, pour eux, l'administration fiscale procède à quatre prélèvements mensuels. le premier a eu lieu le 25 septembre et les deux derniers interviendront le 27 novembre et le 29 décembre. Pour les contribuables dont le reste à payer était inférieur à 300 euros, la totalité de la somme a été prélevée en une seule fois le 25 septembre.