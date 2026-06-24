Impôts des plus fortunés : pourquoi la France connaît si mal ses riches

information fournie par Mingzi • 24/06/2026 à 08:19

Pourquoi les Ultra-riches échappent au radar de Bercy ( Crédits photo: Shutterstock)

Qui sont les Français les plus riches ? De quoi est composé leur patrimoine ? Et contribuent-ils réellement à l'impôt à la hauteur de leurs moyens ? Ces questions, très présentes dans le débat public, se heurtent aujourd'hui à un obstacle inattendu : la France ne dispose plus d'une vision complète et précise des plus hauts patrimoines.

Des milliers de foyers très fortunés ne paient pas d'impôt sur le revenu. Derrière ce chiffre étonnant se cache une réalité plus complexe : l'État connaît de moins en moins bien les plus hauts patrimoines. Un récent rapport sénatorial met en lumière cette « boîte noire » de la richesse. Son point de départ est frappant : en 2024, plus de 13.000 foyers soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, ont payé un impôt sur le revenu nul ou négatif. Autrement dit, certains ménages possédant un patrimoine immobilier important ne versent rien au titre de l'impôt sur le revenu.

Des riches sans impôt sur le revenu : comment est-ce possible ?

Le phénomène ne signifie pas forcément que ces ménages ne paient aucun impôt. Ils peuvent s'acquitter d'autres prélèvements, comme l'IFI, des taxes locales ou des cotisations. Mais il interroge fortement le fonctionnement du système fiscal.

Plusieurs explications existent. Certains foyers ont des revenus déclarés faibles, malgré un patrimoine élevé. D'autres voient leur impôt effacé par des réductions ou crédits d'impôt. Le rapport évoque aussi des mécanismes d'optimisation : par exemple, laisser des bénéfices dans une société plutôt que de les distribuer sous forme de revenus personnels, ou utiliser certains dispositifs immobiliers et patrimoniaux pour réduire la facture fiscale.

Pour un public non spécialiste, l'idée centrale est simple : la richesse ne se voit pas toujours dans la déclaration de revenus. Une personne peut posséder beaucoup, mais afficher peu de revenus imposables.

Une connaissance qui s'est appauvrie

Le constat le plus préoccupant du rapport est peut-être ailleurs. Depuis vingt ans, l'État aurait perdu une partie de sa capacité à mesurer les grandes fortunes. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, en 2017, a réduit les informations disponibles sur les patrimoines financiers. Aujourd'hui, l'administration connaît mieux l'immobilier que les actions, les parts de sociétés, certains placements financiers ou les cryptoactifs.

Les successions pourraient pourtant offrir une photographie précieuse des patrimoines transmis. Mais les déclarations restent encore trop souvent mal exploitées, insuffisamment numérisées ou incomplètes. À l'heure où une importante transmission de patrimoine entre générations s'annonce, cette faiblesse pose un vrai problème démocratique.

Mieux connaître pour mieux débattre

Le rapport formule onze recommandations. Elles ne visent pas seulement à créer de nouveaux impôts, mais d'abord à mieux comprendre. Les sénateurs proposent notamment de réaliser régulièrement une grande enquête publique sur les patrimoines, de numériser plus vite les déclarations de succession et de donation, et de mieux suivre les actifs financiers détenus par les ménages.

Ils suggèrent aussi de créer un indicateur complémentaire au revenu fiscal de référence. L'objectif serait de mieux approcher le « revenu économique » réel, en intégrant des ressources aujourd'hui mal visibles, notamment liées au patrimoine.

Un enjeu de confiance fiscale

Au fond, le sujet dépasse largement la technique fiscale. Il touche à la confiance. Pour que l'impôt soit accepté, chacun doit avoir le sentiment que l'effort est réparti équitablement. Or, sans données solides, le débat public avance à tâtons, entre soupçons, approximations et polémiques.

Rouvrir la boîte noire des hauts patrimoines, c'est donc permettre un débat plus serein. Non pour désigner des coupables, mais pour mieux comprendre comment circule la richesse, comment elle se transmet, et comment elle peut contribuer justement à l'effort collectif.