information fournie par Boursorama avec LabSense • 18/06/2026 à 08:30

Piscine non déclarée : comment se mettre en règle rapidement ? / iStock.com - artisteer

Déclaration, permis… ou rien : quelles formalités pour votre piscine ?

Les démarches à effectuer pour installer une piscine dépendent de sa surface, de la présence d’un abri et de la localisation du terrain. La plupart des bassins familiaux, compris entre 10 et 100 m² et situés hors zone protégée, relèvent d’une simple déclaration préalable, à condition que l’abri ne dépasse pas 1,80 m. Au-delà de 100 m², ou si l’abri franchit cette hauteur, le projet nécessite un permis de construire, tout comme les piscines implantées en secteur soumis aux Architectes des Bâtiments de France. À l’inverse, aucune formalité n’est requise pour les bassins de moins de 10 m² ou les piscines hors-sol dites « temporaires », car non fixées au sol et installées moins de trois mois par an. Attention toutefois : une petite piscine peut devenir déclarable si elle est pérenne ou accompagnée d’aménagements annexes. Enfin, toute piscine enterrée doit être déclarée au fisc dans les 90 jours suivant la fin de sa construction, car elle augmente la valeur locative cadastrale. La mairie vérifie ensuite le respect du PLU, l’implantation et l’intégration paysagère.

De l’amende salée au rattrapage fiscal... quels risques en cas de non déclaration ?

Alors que le programme « Foncier Innovant » repère désormais les piscines non déclarées grâce à l’IA, construire sans autorisation, c’est nager en eaux troubles : selon l’article L.480-4 du Code de l’urbanisme, l’amende peut grimper jusqu’à 6 000 € par m2. Le juge peut aussi ordonner une mise en conformité, voire une démolition si le bassin ne respecte pas le PLU. Et côté fiscal, le plongeon n’est pas plus agréable : rattrapage de taxe foncière sur quatre ans, taxe d’aménagement majorée, perte de l’exonération...

Se mettre en règle : un parcours plus simple qu’il n’y paraît

La bonne nouvelle, c’est qu’une régularisation est souvent possible, et bien moins douloureuse que les sanctions. La première étape consiste à vérifier la situation : surface exacte, date de construction, règles du PLU, éventuelle zone protégée. Si vous avez acheté la maison avec la piscine déjà en place, vous n’êtes pas responsable de l’infraction initiale… mais vous devez tout de même régulariser. Ensuite, il suffit de déposer la bonne autorisation : une déclaration préalable pour les bassins de 10 à 100 m², un permis de construire au-delà ou si un abri dépasse 1,80 m. La mairie peut demander quelques ajustements, mais dans la majorité des cas, la régularisation est acceptée. Une fois l’autorisation obtenue, direction votre espace « Biens immobiliers » pour mettre à jour la situation fiscale via le formulaire H1, pour éviter les mauvaises surprises du côté du fisc.