Impôts : comment déclarer ses revenus en tant que micro-entrepreneur, entrepreneur individuel ou dirigeant de société ?

information fournie par Moneyvox • 17/04/2026 à 11:14

Quelles sont les spécificités de la déclaration de revenus pour les entrepreneurs ? ( Crédits photo: @ Olivier Le Moal- stock.adobe.com)

Vous êtes en micro-entreprise, en entreprise individuelle ou en société ? Voici ce que vous devez savoir au sujet de la déclaration des revenus que vous avez perçu en 2025 grâce à votre activité indépendante.

Freelance, professionnel libéral, entrepreneur individuel, chef d'entreprise… quel que soit votre statut, vous devez déclarer chaque année vos revenus aux impôts. Les formalités à accomplir, les règles fiscales et les documents à remplir pour s'acquitter de cette tâche peuvent néanmoins grandement différer en fonction de votre forme juridique. Alors, comment bien déclarer vos revenus en tant que travailleur indépendant ? Toutes les explications.

Comment les indépendants doivent-ils déclarer leurs revenus à l'administration fiscale ?

Depuis le 9 avril, le formulaire permettant de déposer sa déclaration de revenus annuelle est accessible. Une formalité qui ne concerne pas seulement les particuliers qui exercent une activité salariée, mais également tous ceux qui ont une activité indépendante. Les entrepreneurs peuvent néanmoins avoir à remplir des formulaires complémentaires à la déclaration 2042 en fonction de leur régime fiscal et de leur régime social.

Les entrepreneurs individuels, y compris les micro-entrepreneurs, doivent par exemple remplir la déclaration complémentaire 2042-C-PRO. Cela est également le cas de certaines sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (IR) par principe, à l'image de l'EURL et de la SNC, ou sur option, telles que les SARL de famille et certaines SAS. À l'exception des micro-entrepreneurs, les entrepreneurs individuels et les dirigeants des sociétés concernées doivent en outre déposer au préalable leur déclaration annuelle de résultat.

Du côté des sociétés soumises à l'IS par principe (SA, SAS, SARL, SASU ou SEL) ou sur option (par exemple la SCP, la SNC ou la SCI), la déclaration de résultats 2065 doit être remplie. Les dirigeants de ces entreprises doivent en outre déclarer leur rémunération au sein de leur déclaration de revenus au cours du printemps. Enfin, les personnes soumises au régime des Travailleurs non-salariés (TNS) doivent compléter le volet social de leur déclaration de revenus.

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Quels sont les formulaires à remplir pour déclarer ses revenus professionnels ?

Vous devez compléter un formulaire complémentaire à la traditionnelle déclaration de revenus 2042 ? Bonne nouvelle : grâce aux informations que vous saisissez au moment de déclarer vos revenus et aux données enregistrées par l'administration fiscale, les formulaires à remplir vous sont automatiquement proposés. Les micro-entrepreneurs, par exemple, ont directement accès à la déclaration 2042-C-PRO pour déclarer leur chiffre d'affaires total hors taxe encaissé en 2025.

Mieux encore : les micro-entrepreneurs n'ont pas besoin de calculer leurs charges. Ils bénéficient d'un abattement dont le montant dépend du type de revenus perçus et dont le calcul est automatiquement effectué par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Du côté des entrepreneurs individuels et des sociétés à l'IR, les formulaires 2031-SD pour les Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou 2035-SD pour les Bénéfices non-commerciaux (BNC) sont à remplir.

Au régime simplifié, les entrepreneurs individuels doivent également compléter les annexes 2033-A à 2033-G. Au régime réel normal, les annexes 2050 à 2053, 2058-F et 2059-G sont à remplir. Enfin, les dirigeants de sociétés à l'impôt sur les sociétés (IS) doivent compléter le formulaire 2065. Leur rémunération est à indiquer dans la déclaration de revenus 2042 s'ils sont assimilés salariés ou dans la 2042-C-PRO s'ils sont TNS.