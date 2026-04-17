Impôts 2026 : voici quand le fisc va vous verser de l'argent et vous en prélever

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 17/04/2026 à 15:40

Le remboursement du trop-perçu sera versé aux contribuables entre le 24 et le 31 juillet 2026. (illustration) (FIXIPIXI_DELUXE / PIXABAY)

La campagne de l'impôt sur le revenu de 2025 est en cours. Les contribuables disposent encore de plusieurs semaines pour valider ou envoyer leur déclaration en ligne, selon leur département de résidence. Ainsi, pour les départements numérotés de 1 à 19, la date butoir est fixée au jeudi 21 mai 23h59, du 20 au 54 au jeudi 28 mai 23h59 et du 55 au 976 au jeudi 4 juin 23h59. Pour la version papier, il faudra obligatoirement la poster ou la déposer avant le mardi 19 mai 23h59.

Une fois les documents validés, les contribuables entrent dans un nouveau calendrier rythmé par la réception des avis, entre le 24 et le 31 juillet pour la version en ligne et entre le 23 juillet et le 28 août pour la version papier.

Un calendrier qui peut s'étaler jusqu'en fin d'année

Si vous avez été prélevé d'une somme trop importante l'année dernière et que l'administration vous doit de l'argent, les remboursements sont prévus sur la période du 24 au 31 juillet. Le trop-perçu « sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l'administration fiscale, si vous en avez communiqué un, sinon par courrier avec un chèque à encaisser auprès de votre banque » , précise le fisc .

Dans le cas contraire, si vous devez encore un impôt malgré les prélèvements automatiques à la source, deux dates sont à retenir. L'administration fiscale récupérera directement la somme sur votre compte bancaire, en une seule fois, le 25 septembre 2026 si le montant est inférieur ou égal à 300 euros. S'il excède 300 euros, quatre prélèvements mensuels seront étalés du 25 septembre au 28 décembre 2026.