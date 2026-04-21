Impôts 2026 : ces cas où vous ne pourrez pas utiliser votre smartphone pour votre déclaration

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 21/04/2026 à 16:40

L'administration fiscale a amélioré les fonctionnalités de son application pour la déclaration des revenus. (illustration) (Pexels / Pixabay)

L'administration fiscale se modernise. Depuis maintenant deux ans, les contribuables français peuvent faire leur déclaration de revenus annuelle via l'application des impôts. Cette année encore, pour la campagne qui a démarré le 9 avril 2026, cette option sera possible, comme l'a rappelé le ministère de l'Économie sur son site le 11 avril dernier.

Des nouvelles fonctionnalités déjà en 2025

Il faut cependant garder en tête que l'application ne dispose pas de toutes les fonctionnalités accessibles en ligne, comme la déclaration des annexes ou la modification de la situation familiale. En fonction de la complexité de ses revenus et apports, il vaut donc mieux passer parfois par le site Web des impôts, même si le fisc améliore chaque année son outil afin de le rendre plus complet.

En 2025, de nouvelles fonctionnalités étaient déjà apparues, rappelle RMC Conso . Il était devenu possible depuis l'application de gérer son taux de prélèvement à la source ou de signaler un changement d'adresse. La double authentification afin de sécuriser les connexions avait également été mise en place durant l'été.

Une appli des impôts plus étoffée

Cette année, il est désormais possible d'accéder depuis l'application à la messagerie sécurisée afin d'échanger avec un conseiller. On peut aussi y demander une copie de l'avis d'imposition, consulter son historique sur les trois dernières années et envoyer un justificatif via l'appareil photo ou la galerie du smartphone. Enfin, les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire peuvent désormais indiquer leurs revenus directement via l'application.

Sur smartphone ou tablette, la déclaration est ainsi pré-remplie. Il est recommandé de bien vérifier toutes les informations avant de confirmer sa déclaration et la signer électroniquement, même si une correction est toujours possible ultérieurement. Pour les situations complexes (revenus fonciers, changement d'état civil), il faudra toujours passer par le site Web.