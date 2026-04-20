Locations saisonnières et impôts : quel mode de déclaration est le plus avantageux ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/04/2026 à 12:31

Les locations de son logement en Airbnb doivent être déclarées au fisc. (illustration) (Freestocks-photos / Pixabay)

En cas de location de votre résidence principale ou secondaire via des plateformes type Airbnb ou Abritel, les revenus sont imposables. La déclaration des revenus issus de la location de meublés de tourisme conditionne le choix entre deux types de régime.

A commencer par le régime micro-BIC, ou forfaitaire. Il s’applique automatiquement si vos recettes annuelles ne dépassent pas 15.000 euros pour un meublé non classé. Vous bénéficiez alors d’un abattement forfaitaire de 30 % sur vos loyers et charges. Vous n’êtes donc imposé que sur 70 % des loyers perçus. Il est idéal dans le cas de locations occasionnelles. « Si mes recettes sont inférieures à 305 €, je ne paierai aucun impôt » , précise ainsi l’administration fiscale .

Pour les meublés classés tourisme (il faut alors satisfaire à 133 critères officiels), le plafond de revenus atteint 77.700 euros et l’abattement est plus avantageux (50 %). Dans les deux cas, la seule démarche à réaliser est d’obtenir un numéro SIRET gratuit auprès de l’INSEE. Il faut alors porter les « recettes brutes sur la déclaration 2042 C Pro, ligne 5ND » , indique le fisc.

Un régime plus contraignant

Dans le second régime, il faut déduire les charges réelles (intérêts d’emprunt, taxe foncière, entretien, travaux, frais de conciergerie, électricité, et surtout l’amortissement du bien et du mobilier). Il s’applique sur justificatifs et est obligatoire au-dessus de 77.700 euros de revenus (83.600 euros en 2027), mais peut aussi être choisi en dessous de ce plafond s’il s’avère plus avantageux.

Il devient intéressant dès que vos charges et amortissements dépassent l’abattement forfaitaire de 30 %. Cela peut être le cas si vous avez un crédit immobilier en cours, par exemple. Le problème est qu’il demande de faire appel à un expert-comptable. Tous les éléments sont à déclarer sur le formulaire 2031-SD.

Pas plus de 120 jours par an

À noter qu’au-delà de 91.900 euros, avec prestations parahôtelières, une TVA s’applique. « Les locations saisonnières d’une ou plusieurs pièces de sa résidence principale qui n’excèdent pas 760 euros par an sont exonérées et ne sont pas à déclarer à l’impôt sur le revenu » , explique également l’administration fiscale. Il est important de rappeler que vous ne pouvez pas louer votre résidence principale plus de 120 jours par an, une durée réduite à 90 jours dans certaines communes en « zone tendue ».