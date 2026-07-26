information fournie par Boursorama avec LabSense • 26/07/2026 à 08:30

Associations, fondations : quels dons donnent droit à une réduction d'impôt / iStock.com - StockerThings

Des réductions d'impôt qui varient selon l'organisme soutenu

En France, plus de 5,5 millions de foyers fiscaux effectuent chaque année des dons à des associations, pour un montant moyen de 400 euros, selon le ministère de l'Économie. Ces versements peuvent ouvrir droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, à condition qu'ils soient réalisés au profit d'organismes éligibles. Le principe général prévoit une réduction de 66 % des sommes versées pour les dons effectués au bénéfice d'organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, comme des associations de recherche médicale, de protection animale ou de lutte contre certaines maladies. Cet avantage est accordé dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si les dons dépassent ce plafond, l'excédent peut être reporté sur les cinq années suivantes.

Jusqu'à 75 % de réduction pour certaines causes

Un régime plus avantageux existe pour les dons destinés aux organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté, notamment en matière de repas, de soins ou de logement, ainsi qu'aux associations accompagnant les victimes de violences domestiques. Dans ces cas, la réduction d'impôt atteint 75 % du montant versé. Depuis les dons réalisés à compter du 14 octobre 2025, le plafond ouvrant droit à cette réduction majorée a été porté de 1 000 à 2 000 euros par la loi de finances pour 2026. Au-delà de cette limite, les sommes supplémentaires bénéficient du taux de 66 %, toujours dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Ce qui change pour les dons liés au patrimoine

Les dons consacrés à la sauvegarde du patrimoine religieux ont également fait l'objet d'une évolution. Jusqu'au 31 décembre 2025, les versements destinés à la conservation ou à la restauration de certains édifices religieux, notamment par l'intermédiaire de la Fondation du patrimoine ou d'une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions prévues par la loi, bénéficient d'une réduction de 75 % dans la limite de 1 000 euros. À partir du 1er janvier 2026, ce dispositif revient au régime de droit commun, avec une réduction de 66 % des sommes versées. Une exception est toutefois prévue en 2026 pour les dons destinés à la restauration du château de Chambord, qui ouvrent droit à une réduction de 75 % dans la limite de 1 000 euros.

Impôt sur le revenu, IFI : quelles autres règles connaître ?

Les dons peuvent également permettre de réduire l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) lorsqu'ils sont versés à certains organismes d'intérêt général éligibles. Dans ce cadre, la réduction est égale à 75 % des sommes versées, dans la limite de 50 000 euros. En revanche, un même don ne peut pas donner droit simultanément à une réduction d'impôt sur le revenu et à une réduction d'IFI : le contribuable ne peut bénéficier que d'un seul avantage fiscal.