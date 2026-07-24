Des millions de contribuables vont toucher un virement du fisc de plus de 1 000 euros ce vendredi

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/07/2026 à 12:05

Les virements du fisc auront le libellé « REMB IMPOT REVENUS ». (illustration) (Pixabay / Van3ssa_)

Bonne nouvelle pour des millions de Français en plein cœur des vacances d'été. L'administration fiscale va procéder aux remboursements des trop-perçus liés à l'impôt sur le revenu. La première vague de virements a lieu ce vendredi 24 juillet. Une deuxième salve interviendra une semaine plus tard, le vendredi 31 juillet. Au total, 12,6 millions de foyers sont concernés.

Un virement du fisc de 1 057 euros en moyenne

C'est votre cas si votre prélèvement à la source en 2025 s'est avéré trop élevé par rapport aux revenus que vous avez déclarés au printemps dernier. Vous pouvez aussi percevoir un remboursement lié aux crédits d'impôt dont vous bénéficiez. Le virement apparaîtra sur votre compte bancaire sous l'intitulé « REMB IMPOT REVENUS ». Le montant est loin d'être négligeable puisqu'il s'élève cette année à 1 057 euros en moyenne.

Pour savoir rapidement si vous allez percevoir un remboursement, il suffit de vous rendre dans votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr et de consulter votre avis de situation déclarative. Ce document indique si le fisc vous doit de l'argent ou si, au contraire, vous avez un reste à payer.

Dans ce dernier cas, le fisc procédera au prélèvement automatique de la somme à partir du mois de septembre. Si le montant dû est inférieur ou égal à 300 €, un prélèvement unique aura lieu le 25 septembre. Pour un montant supérieur, le fisc effectuera quatre prélèvements les 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2026.