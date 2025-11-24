Impôt : le coup de pouce pour investir dans les PME prolongé et renforcé en 2026

information fournie par Mingzi • 24/11/2025 à 15:05

Dans le cadre du Projet de loi de finances pour 2026, les députés ont voté des amendements prévoyant de prolonger et d'améliorer la réduction d'impôt accordée aux épargnants qui investissent dans les petites et moyennes entreprises.

Depuis plusieurs années, l'État encourage les Français à soutenir les petites entreprises en investissant directement dans leur capital. En échange, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt, un dispositif appelé IR-PME. Le principe est simple : vous placez votre argent dans une jeune entreprise ou dans une PME innovante, et le fisc vous accorde un avantage qui réduit votre impôt à payer.

Dans le cadre le budget 2026, les députés ont voté des amendements prévoyant de prolonger ce système, mais aussi de le renforcer sur certains points. L'idée est d'inciter plus de particuliers à participer au financement des entreprises françaises.

Des règles prolongées jusqu'en 2029 : plus de visibilité pour les investisseurs

Les amendements votés prévoient d'étendre plusieurs mesures fiscales liées à l'IR-PME jusqu'au 31 décembre 2029. Pour les épargnants, cela signifie plus de stabilité et plus de temps pour profiter du dispositif. Si vous envisagez d'investir dans une PME, vous pouvez donc le faire sereinement. Le cadre fiscal est garanti pour plusieurs années, ce qui permet de planifier ses placements à moyen terme.

Un avantage fiscal renforcé pour les investissements solidaires

Si vous investissez dans des entreprises d'utilité sociale – ce qu'on appelle les ESUS – ou dans des sociétés foncières solidaires, l'avantage est encore plus intéressant : la réduction d'impôt reste fixée à 25 %, au lieu du taux standard de 18 %, jusqu'au 31 décembre 2027.

Cette mesure prolonge de deux ans un avantage fiscal jugé indispensable pour financer l'économie sociale et solidaire, un secteur en forte croissance mais souvent en recherche de capital. Son application est toutefois suspendue à la validation préalable de la Commission européenne, afin d'être reconnue conforme au droit de l'Union.

Un retour facilité de l'investissement via des fonds spécialisés

Le PLF 2026 réintroduit et modernise un mécanisme important : la possibilité d'investir indirectement via des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). Ces fonds sélectionnent pour vous des entreprises innovantes et diversifient vos risques. Le texte propose de simplifier leurs règles et de leur permettre davantage de souplesse dans leurs investissements.

Un avantage fiscal de 18 % ou 25 %

Le dispositif IR-PME ouvre droit à une réduction d'impôt dont le taux varie selon la nature de l'entreprise ou du fonds dans lequel vous investissez.

Le taux « classique » : 18 % de réduction d'impôt. C'est le taux standard prévu pour les investissements dans la plupart des PME non cotées répondant aux critères habituels (jeune entreprise, petite structure, activité éligible, etc.).

Le taux majoré : 25 %, réservé à des investissements spécifiques. Ce taux plus avantageux est prorogé par le PLF 2026 pour certains placements. Il concerne :

Les investissements dans les entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS)

Les investissements dans les sociétés foncières solidaires (SFS)

Ce taux plus élevé vise à soutenir des projets qui ont un impact social fort, mais qui ont davantage de difficultés à attirer des capitaux privés. Ce taux majoré s'appliquera dès que la Commission européenne aura validé son maintien.