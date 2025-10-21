Gel du barème de l'impôt sur le revenu en 2026 : des députés proposent d'épargner la première tranche

Des députés veulent assouplir le gel du barème de l'impôt sur le revenu prévu par le gouvernement en 2026. (illustration) (Robert-Owen-Wahl / Pixabay)

Alors que le gouvernement veut geler le barème de l'impôt sur le revenu en 2026, trois députés Liot ont déposé un amendement pour assouplir cette mesure. Ils proposent d'épargner la première tranche (taux de 11 %) qui serait donc, contrairement aux suivantes, revalorisée à hauteur de l'inflation, soit environ 1 % selon les estimations. La commission des Finances de l'Assemblée nationale a adopté ce texte.

Pour épargner 200 000 ménages français

Cette réindexation de la première tranche du barème sur l'inflation vise notamment à éviter que des milliers de ménages, exonérés jusqu'ici en raison de leurs faibles ressources, soient soumis à l'impôt sur le revenu en 2026. En effet, avec un gel total du barème, des millions de contribuables verraient leurs impôts augmenter mais ils seraient aussi environ 200 000 à devenir imposables selon les estimations du ministère de l'Economie.

Les députés à l'origine de cet amendement estiment que cet aménagement en faveur de la première tranche ne représente pas un coût excessif pour l'Etat, lancé dans une chasse aux économies pour réduire le déficit public. « Le manque à gagner de l’indexation partielle par rapport à la non indexation totale proposée par le Gouvernement Bayrou est de 200 millions d’euros, soit une hausse des recettes par rapport à une indexation de l’ensemble du barème de 1,3 milliard d’euros » , écrivent-ils.