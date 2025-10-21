Défiscalisation : 5 solutions à mettre en œuvre d'ici le 31 décembre pour payer moins d'impôts

Quels dispositifs pour défiscaliser efficacement d'ici la fin de l'année ? ( Crédits photo: © Olivier Le Moal - stock.adobe.com)

Vous êtes imposable ? N'attendez plus pour défiscaliser : il vous reste à peine plus de 2 mois pour réduire la somme à payer au fisc au titre de l'impôt sur les revenus de 2025. Les 5 solutions à considérer.

Don à une association, SCPI fiscale, crowdfunding… pour réduire la somme à payer à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), les particuliers imposables ont plusieurs options. Des solutions de défiscalisation qu'il faut mettre en œuvre le 31 décembre 2025 au plus tard pour profiter d'une réduction d'impôt cette année. Quelles sont les différentes options à la disposition des contribuables ? Zoom sur le fonctionnement de 5 niches fiscales.

1. Les dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté ou d'intérêt général

Vous voulez donner de l'argent à une association caritative ? Un tel geste peut vous ouvrir droit à une réduction d'impôt d'un montant de 75 % de la somme donnée, dans la limite de 1 000 euros, ou de 66 %. L'avantage fiscal maximal, 75 %, est réservé aux dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté. Cela est par exemple le cas des dons faits à Emmaüs, aux Restos du Cœur, à la Croix-Rouge française ou encore à Petits Frères des Pauvres.

Les dons à d'autres organismes, ceux dits "d'intérêt général", ou qui excèdent le plafond de 1 000 euros pour des dons à des associations d'aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à 66 % de réduction d'impôt. Cette fois-ci, la limite est fixée à 20 % du revenu imposable. Parmi les associations concernées, on retrouve ici par exemple l'AFM Téléthon, la Fondation Hôpital Saint-Joseph, Greenpeace France ou encore la Fondation de France.

2. Les versements sur un Plan d'épargne retraite (PER)

Depuis le mois d'octobre 2019, il n'existe plus qu'un seul produit dédié à l'épargne retraite : le Plan d'épargne retraite, ou PER. Un placement sur lequel il est possible de verser de l'argent et de déduire les montants versés de son revenu imposable. Des limites à ce mécanisme de déductibilité des versements existent néanmoins, différentes en fonction de la situation professionnelle du contribuable. Pour en connaître le montant, il est possible de se référer à son dernier avis d'imposition.

3. Les Fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les Fonds d'investissement de proximité (FIP)

Vous souhaitez allier investissement et défiscalisation ? Grâce aux Fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et aux Fonds d'investissement de proximité (FIP), c'est possible. Des produits régulièrement mis en avant par les banques, qui permettent de profiter d'une réduction d'impôt pouvant aller de 18 à 30 % de la somme investie en 2025. Mais attention : la somme investie est généralement bloquée pendant une période de 7 à 10 ans, et les performances de ces fonds sont aléatoires.

4. Les Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) fiscales

Les Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) sont des supports de placement dont les objectifs peuvent être divers. Les SCPI fiscales, comme leur nom l'indique, permettent de défiscaliser en investissant de façon indirecte dans la pierre. Ces produits sont néanmoins de moins en moins courants en raison de la fin du dispositif Pinel. Restent encore quelques SCPI basées sur la loi Malraux, sur le dispositif Denormandie ou encore sur le principe du déficit foncier.

5. L'equity crowdfunding

Investir dans une PME tout en défiscalisant, c'est possible grâce à l'equity crowdfunding, aussi appelé crowdequity. Cette fois-ci, la réduction d'impôt est de 25 % de la somme investie. L'avantage fiscal maximal qu'il est possible d'obtenir par le biais du financement participatif est en revanche soumis au plafonnement global des niches fiscales à hauteur de 10 000 euros par an. En outre, ces investissements sont généralement peu liquides et risqués.