Deficit foncier (Crédits: Adobe Stock)

55 % des Français ne paient pas l'impôt sur le revenu. Selon les derniers chiffres de la DGFIP, en moyenne, un foyer imposé a versé 4 649 € d'impôt sur ses revenus de 2023. Mais de très fortes disparités sont observées. Ains, les foyers concernés par la tranche marginale d'imposition la plus élevée (à 45 %) payent 13,6 % du montant total de l'impôt au barème pour 0,1 % des foyers fiscaux (et 0,3 % des foyers imposés).

Vous figurez parmi les foyers fiscaux les plus imposés et souhaitez réduire la facture à l'administration fiscale ? Découvrez 4 moyens de faire baisser ses impôts quand on pense en payer trop.

Investissez en Bourse avec le PEA

Une exonération d'impôt au bout de 5 ans avec le PEA

Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) est une enveloppe fiscale qui permet d'investir sur les marchés financiers tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux. En effet, au-delà de 5 ans de détention du PEA, les gains (plus-values et dividendes) sont exonérés d'impôt Seuls les prélèvements sociaux, de 17,2 %, restent dus. De plus, tant que vous ne sortez pas l'argent du PEA, vous ne payez rien et vos gains sont capitalisés sans fiscalité intermédiaire. Le PEA s'impose donc comme une solution idéale pour gommer l'imposition sur ces investissements sur les marchés financiers.

Attention : tous les actifs ne sont pas éligibles au PEA. Peuvent être détenus sur cette enveloppe fiscalement avantageuse seulement les titres de sociétés dont le siège social est situé en Union Européenne (UE), ou bien des fonds si 75 % du fonds est investi dans des titres éligibles. Il est possible par le biais d'ETF à réplication synthétique d'investir sur des places boursières hors UE depuis un PEA et de conserver ainsi une bonne diversification géographique de ses placements.

Ouvrir un PEA en pratique

Vous pouvez ouvrir un PEA chez de nombreux intermédiaires financiers. Privilégiez une banque en ligne ou un courtier en ligne : les frais sont souvent bien plus avantageux. Im pourra être judicieux de l'alimenter progressivement avec une stratégie DCA pour lisser le risque et éviter d'investir sur un plus haut. Nous vous rappelons que le plafond de versement du PEA est fixé à 150 000 euros.

Si vous détenez déjà un compte-titres, vous pouvez transférer les titres éligibles au PEA sur votre plan d'épargne en actions. Cette mesure pourra vous faire économiser plusieurs centaines (voire milliers) d'euros d'impôts à long terme.

Préparez votre retraite avec un PER

Déduire jusqu'à 10 % de son revenu imposable en investissant sur un PER

Le Plan d'Épargne Retraite (PER) est un placement particulièrement avantageux pour préparer sa retraite pour les particuliers les plus imposés. En effet, cette enveloppe offre un avantage fiscal très attractif : les sommes versées sur le PER sont déductibles du revenu imposable à hauteur de 10 % environ, dans certaines limites variant selon le statut du travailleur (salarié ou non salarié).

Pour les contribuables dont la tranche marginale d'imposition est élevée (30 %, 41 %, 45 %), le PER est particulièrement rentable. Vous pouvez par exemple l'alimenter en fin d'année pour optimiser votre impôt dû sur l'année en cours.

Attention : à la sortie du plan épargne retraite, les sommes récupérées sont imposables. Le PER ne permet pas de réduire son imposition stricto sensu mais de la décaler dans le temps. Et c'est ce décalage qui en fait un outil fiscal attractif car les contribuables sont souvent imposés à la retraite à un taux plus faible puisque leurs revenus sont généralement plus bas à cette période. C'est ce décalage d'imposition qui rend le dispositif avantageux.

Ouvrir un PER en pratique

Vous pouvez ouvrir un PER auprès d'une banque, d'un courtier en ligne ou d'un assureur. Là encore, les meilleurs PER sont généralement proposés par les acteurs en ligne.

Faites des versement réguliers ou ponctuels selon votre capacité d'épargne, dans la limite du plafond de déductibilité des versements. Mais sachez qu'il est possible de reporter ces montants durant les 3 années qui suivent. Le plafond de versement d'une année N correspond aux plafonds non utilisés de N-1, N-2 et N-3. D'ailleurs, l'administration fiscale indique dans l'avis d'imposition de l'année N le plafond non utilisé pour les revenus de N-3, N-2 et N-1. Si vous vouliez investir davantage sur les marchés financiers en vue de financer votre retraite, vous pouvez aussi vous tourner vers le PEA ou l'assurance vie, plus flexibles.

Attention, le PER est un placement tunnel et l'argent reste bloqué jusqu'à la retraite (sauf cas de déblocage anticipé : chômage, surendettement, achat de résidence principale, invalidité, décès du conjoint, etc.).

Donnez votre argent aux causes qui vous tiennent à cœur

Réduire son impôt de 66 % à 75 % du montant de ses dons

Faire un don permet non seulement de soutenir une cause qui nous tient à cœur, mais c'est aussi un moyen efficace de réduire vos impôts. En effet, les dons peuvent donner lieu à une réduction d'impôt significative.

Les dons à des organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique ouvrent droit 66 % du montant du don est déductible (dans la limite de 20 % du revenu imposable). À titre d'exemple, un don de 1 000 euros donne droit à une réduction d'impôt de 660 euros. Vous déboursez donc 340 euros pour un don de 1 000 euros.

Et la réduction d'impôt est porté à 75 % du montant du don pour certains organismes d'aide aux personnes en difficulté (Restos du Cœur, Croix-Rouge, etc.), dans la limite de 1 000 € pour 2025. À titre d'exemple, un don de 1 000 euros donne droit à une réduction d'impôt de 750 euros. Vous déboursez donc 250 euros pour un don de 1 000 euros. La fraction qui excède 1 000 euros donne droit à une réduction d'impôt de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Notez que si le montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu imposable, l'excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes donnant droit à cet avantage fiscal dans les mêmes conditions.

Faire un don en pratique

Il est possible de faire un don en ligne ou par chèque à une association éligible, qui vous délivrera automatiquement un reçu fiscal.

Il convient de bien conserver ce reçu pour votre déclaration de revenus.

Vous devrez ensuite reporter le montant total de vos dons dans la case prévue à cet effet de votre déclaration de revenus : la case 7 UF.

Déclarez tous les emplois à domicile

Obtenir un crédit d'impôt de 50 % des dépenses engagées pour un emploi à domicile

Pour réduire son imposition, voire toucher de l'argent des services fiscaux si vous êtes peu ou pas imposable, nous vous rappelons que vous pouvez obtenir un crédit d'impôt de 50 % sur les dépenses engagées pour un emploi à domicile : ménage, garde d'enfant, soutien scolaire, jardinage, assistance aux personnes âgées ou handicapées, etc.

Cela concerne à la fois les salariés employés directement (via le CESU) ainsi que les prestataires (entreprises agréées, auto-entrepreneurs…).

Le crédit d'impôt pour emploi à domicile est égal à 50 % des montants versés, dans la limite de 12 000 € par an. Ce plafond peut être majoré en fonction de la composition du foyer, sans toutefois pouvoir excéder 15 000€.

Déclarer un emploi à domicile en pratique

Pour les salariés employés directement, vous devez tous les mois déclarer pour chaque employé de maison, le nombre d'heures effectuées, la nature du travail ainsi que le montant versé à votre employé de maison auprès de l'organisme auquel il est rattaché. Vous recevrez tous les ans une attestation délivrée par l'URSSAF, la MSA, le centre national de traitement du CESU ou le centre national PAJEMPLOI.

Si vous passez par un prestataire, il s'occupera lui-même de la déclaration et vous fournira tous les ans une attestation.

Ces attestations fiscales précisent le montant des sommes engagées pour chaque emploi à domicile, à reporter dans la case 7DB de la déclaration de revenus.

Bon à savoir : depuis 2022, certains services permettent l'avance immédiate de crédit d'impôt de services à la personne. Ainsi, vous ne payez que la moitié du coût de votre employé chaque mois.