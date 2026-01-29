France: Le Sénat rejette d'emblée le PLF 2026, le texte revient à l'Assemblée nationale

Vote sur le projet de loi de finances 2026 au Sénat français à Paris

Les sénateurs ont rejeté jeudi le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, renvoyant le ‍texte à l'Assemblée nationale pour une lecture définitive qui verra le gouvernement engager une nouvelle fois sa responsabilité sur le budget.

Les sénateurs ont ‌rejeté le texte avant même son examen en deuxième lecture via le vote d'une question préalable.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, ​avait ouvert la voie mercredi à cette procédure pour "permettre à ce ⁠pays de continuer à avancer, même dans de mauvaises conditions", avait-t-il dit sur RTL.

A l'Assemblée nationale, le Premier ministre ⁠Sébastien Lecornu devrait ‍de nouveau engager vendredi la responsabilité de son gouvernement ⁠sur l'ensemble du texte en activant l'article 49.3 de la Constitution.

Confronté à une impasse dans les discussions, le chef du gouvernement s'était résolu ​à recourir à cet outil qui permet de faire adopter un texte sans vote des députés, en dépit de sa promesse initiale de ⁠laisser ces derniers se prononcer jusqu'au bout du processus d'élaboration ​du budget.

Sébastien Lecornu a activé l'article 49.3 sur les ​volets "recettes" et "dépenses" du ​budget, suscitant à chaque fois le dépot de motions de censure par ​La France insoumise (LFI) et le ⁠Rassemblement national (RN) auxquelles il a survécu en partie grâce au Parti socialiste (PS), qui a décidé de ne pas censurer le gouvernement.

Le nouveau recours au "49.3", cette fois sur l'ensemble du texte, devrait de nouveau provoquer le dépot ‌de motions de censure.

L'examen du projet de budget devrait ainsi s'achever autour du mardi 3 février, selon le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous. Si les ultimes motions de censure échouent, le texte sera définitivement adopté après plus de quatre mois de joutes ‌parlementaires.

(Rédigé par Zhifan Liu)