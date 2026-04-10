Frais réels ou abattement : comment choisir l’option la plus avantageuse

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 10/04/2026 à 09:35

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Derrière la déclaration de revenus se cache un choix clé. Mal évalué, il peut vous faire passer à côté d’un avantage fiscal.

Au moment de remplir sa déclaration de revenus, une question revient chaque année avec une régularité presque mécanique : faut-il conserver l’abattement automatique de 10 % ou opter pour la déduction des frais réels ? Derrière cette alternative en apparence simple se cache en réalité un arbitrage très concret, qui peut influencer directement le montant de l’impôt à payer. Encore faut-il comprendre précisément ce que recouvrent ces deux options et dans quels cas chacune devient pertinente.

L’abattement forfaitaire, un mécanisme automatique

Par défaut, l’administration fiscale applique un abattement de 10 % sur les salaires et traitements déclarés. Cette déduction est censée couvrir les dépenses professionnelles courantes, sans que le contribuable ait à justifier quoi que ce soit. Elle s’applique automatiquement, dans la limite d’un plafond et d’un minimum fixés chaque année par l’administration fiscale. Autrement dit, si vous ne faites rien, vous êtes imposé sur 90 % de vos revenus. Cette simplicité explique pourquoi elle reste la solution la plus utilisée, notamment chez les salariés dont les frais restent modérés.

Face à cela, les frais réels reposent sur une logique totalement différente. Ici, il ne s’agit plus d’un forfait, mais d’un calcul précis des dépenses effectivement engagées dans le cadre de l’activité professionnelle. Transports domicile-travail, repas pris à l’extérieur, frais de télétravail, achat de matériel ou encore double résidence en cas de mutation : toutes ces charges peuvent être déduites, à condition d’être nécessaires, engagées sur l’année concernée et, surtout, justifiées. Les justificatifs ne sont pas à transmettre immédiatement, mais doivent être conservés pendant au moins trois ans en cas de contrôle.

Frais réels ou abattement : une question de situation

Dans les faits, l’intérêt des frais réels dépend étroitement du profil du contribuable. Les personnes ayant des dépenses importantes, notamment en transport ou en logement, peuvent y trouver un avantage réel. À l’inverse, pour les revenus élevés, l’abattement de 10 % atteint rapidement des montants significatifs qu’il est difficile de dépasser avec des dépenses classiques, même si certaines situations spécifiques, comme une double résidence ou des déplacements fréquents, peuvent justifier le choix des frais réels. Il ne suffit donc pas de constater que ses frais dépassent 10 % de son salaire pour conclure. Certains remboursements de l’employeur doivent être réintégrés aux revenus imposables en cas d’option pour les frais réels, comme la prise en charge des transports, les indemnités de frais ou la mise à disposition d’un véhicule de fonction, ce qui peut modifier le résultat final.

Ce choix ne doit donc jamais être intuitif. Il repose sur une comparaison précise, presque mécanique, entre les deux options. Il faut reconstituer l’ensemble de ses frais, appliquer les règles fiscales, puis confronter ce montant à l’abattement automatique. Cette démarche peut sembler fastidieuse, mais elle est essentielle pour éviter de passer à côté d’un gain fiscal. D’autant que certains postes, comme les frais kilométriques (avec une distance domicile-travail généralement limitée à 40 km aller, sauf situation particulière) ou les repas, obéissent à des règles de calcul spécifiques qui peuvent sensiblement réduire le montant réellement déductible.

Des outils pour mieux piloter ses dépenses au quotidien

C’est précisément sur ce point que les outils de pilotage budgétaire prennent tout leur sens. Chez BoursoBank, l’espace « Budget » accessible depuis la rubrique « Services » permet de suivre finement la répartition et l’évolution de ses dépenses et de ses revenus sur différentes périodes. Les onglets d’analyse offrent une lecture claire par catégorie, organisme ou type d’opération, tandis que l’évolution du solde met en perspective les mouvements financiers dans le temps. Une vision utile pour identifier les postes de dépenses professionnels et estimer leur poids réel sur l’année.Cette logique est encore renforcée avec Wicount , qui propose une approche plus globale du patrimoine. En agrégeant comptes bancaires, placements financiers et biens immobiliers, l’outil offre une vision d’ensemble particulièrement précieuse pour anticiper ses choix fiscaux. Catégorisation automatique des opérations, suivi des objectifs de dépenses, projection du solde à 30 jours ou notifications personnalisées : autant de fonctionnalités qui permettent de mieux comprendre ses flux financiers et, in fine, de prendre une décision éclairée entre frais réels et abattement. Au-delà de la règle fiscale, c’est bien la connaissance fine de ses dépenses qui fait la différence.