Fiscalité : faut-il déclarer ses ventes d'or à l'administration fiscale ?

information fournie par Moneyvox • 10/04/2026 à 11:06

Quelles sont les règles fiscales applicables à la vente d'or ? ( Crédits photo: @ The Little Hut - stock.adobe.com)

Vous avez vendu de l'or en 2025 et vous vous demandez si vous allez devoir déclarer les sommes perçues aux impôts lors de votre déclaration de revenus ? Voici la réponse à votre question.

En 2025 et en ce début d'année 2026, le cours de l'once d'or a fortement progressé. Une aubaine pour les ménages qui en possèdent et qui veulent récupérer des liquidités. Mais attention : la vente d'or est fiscalisée . À l'approche du début de la campagne de déclaration de revenus, le 9 avril, la question de savoir s'il faut déclarer les ventes du précieux métal jaune au fisc se pose donc. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur l'imposition des cessions d'or.

Vente d'or à un particulier ou à un professionnel : les règles changent

Plus de 5 300 dollars l'once d'or : le cours du métal précieux a atteint un sommet historique le 28 janvier 2026. Déjà, l'an dernier, son prix avait fortement progressé. Certains heureux possesseurs du précieux métal jaune ont d'ailleurs profité de cette opportunité pour récupérer des liquidités en vendant leurs bijoux en or, leurs pièces ou leurs lingots. Des sommes d'argent qui ne sont néanmoins pas exonérées de fiscalité et qui doivent parfois faire l'objet d'une déclaration au fisc.

Pour savoir de quelles formalités il est nécessaire de s'acquitter après une vente d'or, il est impératif de faire la distinction entre une vente faite entre particuliers et une vente consentie à un professionnel. En effet, lorsqu'un particulier vend un bien en or à un intermédiaire français, ce dernier prélève directement la taxe due sur le prix de vente. Il se charge ensuite de la reverser à l'administration fiscale et transmet un bordereau de rachat à son client.

La taxation appliquée par le professionnel est libératoire. Autrement dit : les sommes perçues n'ont pas besoin d'être déclarées au Trésor public. En revanche, une vente consentie entre particuliers doit faire l'objet d'une déclaration via le formulaire 2091 SD. Un document qui doit être rempli dans le mois suivant la cession du précieux métal jaune et qui peut être téléchargé sur le site du ministère de l'Economie ou demandé dans un centre des impôts.

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Quel est le régime d'imposition des ventes d'or ?

Par défaut, le régime forfaitaire d'imposition des ventes d'or s'applique. Toutes les ventes du métal jaune, mais également celles de pièces en argent, sont soumises à l'impôt au taux de 11 % du prix de vente et à la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à hauteur de 0,5 %. Au total, 11,5 % du prix de vente sont donc dus à l'Etat lors d'une vente d'or soit, par exemple 57,50 euros pour une vente équivalente à 500 euros (55 euros d'impôts et 2,50 euros de prélèvements sociaux).

Il est en outre possible de choisir d'être imposé sur les plus-values, en lieu et place de ce régime forfaitaire, en remplissant le formulaire 2092 SD sous un mois. Il faut pour cela être en mesure de justifier du prix et de la date d'achat de l'or revendu. La plus-value est alors taxée à hauteur de 36,2 %, sauf après 3 années de détention, auquel cas le pourcentage appliqué baisse de 5 % par an. Au terme de 22 années de détention, la vente est entièrement exonérée d'impôts.

Enfin, les particuliers qui vendent de l'or travaillé (ce qui correspond à des bijoux), des jetons ou des pièces de collection qui n'ont pas été utilisées en tant que monnaie courante peuvent opter pour un taux d'imposition plus bas, incluant 6 % au titre des impôts et 0,5 % au titre des prélèvements sociaux, soit 6,5 % au total au lieu de 11,5 % avec le régime forfaitaire. Et si le prix unitaire des objets en or vendus est inférieur à 5 000 euros, il est même possible d'être intégralement exonéré de fiscalité.