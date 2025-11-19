Contribution sur les hauts revenus : un nouveau simulateur pour accompagner les contribuables

information fournie par Mingzi • 19/11/2025 à 08:10

Crédit photo : Shutterstock

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met à disposition un simulateur inédit pour aider les contribuables concernés à estimer leur nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). Un outil utile à l'approche de l'échéance de déclaration et de paiement de l'acompte, prévue entre le 1er et le 15 décembre 2025.

Une nouvelle contribution pour garantir une imposition minimale

Instaurée par la loi de finances 2025, la contribution différentielle sur les hauts revenus vise à assurer un taux d'imposition minimal de 20 % pour les contribuables les plus aisés. Concrètement, les foyers dont le taux moyen d'imposition serait inférieur à ce seuil doivent acquitter une contribution complémentaire permettant d'atteindre ce niveau.

Cette disposition participe à l'effort de redressement des comptes publics en introduisant un mécanisme de taxation minimale, à l'image de ce qui existe déjà dans d'autres pays.

Qui est concerné ?

La CDHR s'applique uniquement aux foyers dont le revenu fiscal de référence 2025 dépassera 250.000 euros pour une personne seule ou 500.000 euros pour un couple.

Les contribuables entrant dans ce champ devront verser dès décembre 2025 un acompte correspondant à 95 % du montant estimé de la contribution. Ce versement anticipé figurera ensuite dans l'avis d'imposition de l'été 2026, après la déclaration des revenus au printemps suivant.

Si l'acompte est supérieur à la contribution réellement due, le trop-perçu sera remboursé ; dans le cas inverse, le solde sera ajouté à l'impôt sur le revenu de 2025.

Un simulateur en ligne pour accompagner les contribuables

Afin de faciliter les démarches, la DGFiP met en ligne un simulateur dédié, disponible sur impots.gouv.fr . Il permet à chacun d'estimer le montant de son acompte et, surtout, de vérifier son éventuelle éligibilité à la nouvelle contribution avant toute déclaration officielle.

Ce simulateur constitue un point d'appui essentiel, notamment parce que les contribuables devront établir une prévision de leurs revenus 2025, parfois encore partiellement connus en fin d'année. La DGFiP invite donc les usagers à anticiper cette démarche, en rassemblant les documents nécessaires et en évaluant leurs revenus de fin d'exercice. Aucun risque de sanction n'est prévu pour les contribuables de bonne foi qui se tromperaient dans leurs estimations.

Déclaration et paiement : un service 100 % en ligne

À partir du 1er décembre 2025, un nouveau service numérique sera disponible dans l'espace particulier sur impots.gouv.fr. Il permettra de déclarer l'estimation de revenus ainsi que de régler l'acompte de CDHR. Le parcours sera exclusivement accessible en ligne, sans option papier ou guichet physique.

Cette digitalisation complète s'inscrit dans la continuité de la modernisation des services fiscaux et vise à offrir une démarche fluide, rapide et sécurisée.

Un calendrier serré : du 1er au 15 décembre 2025

La période de déclaration et de versement s'étend du 1er au 15 décembre 2025. Les contribuables sont encouragés à ne pas attendre les derniers jours, d'autant que l'exercice peut nécessiter des ajustements ou des documents complémentaires.

Pour toute question, la messagerie sécurisée du site impots.gouv.fr ou la ligne dédiée (0 809 401 401) restent disponibles.