Comment réduire ses impôts avant la fin de l’année ? / iStock.com - Richard Villalonundefined undefined

Employer un salarié à domicile

Parmi les solutions les plus simples, l’emploi d’un salarié à domicile ouvre droit à un crédit d’impôt équivalent à 50 % des sommes dépensées. Les tâches concernées vont de la garde d’enfants au soutien scolaire, en passant par l’assistance aux personnes dépendantes, le ménage ou encore de petits travaux de jardinage. Le plafond de dépenses retenues est fixé à 12 000 euros par an, mais il peut être majoré de 1 500 euros par enfant à charge ou pour chaque membre du foyer âgé de plus de 65 ans.

L’immobilier locatif

Investir dans l’immobilier reste une voie privilégiée pour réduire son imposition. Le dispositif Pinel permettait par exemple d’obtenir une réduction proportionnelle au prix du bien acquis et à la durée de mise en location, pouvant atteindre jusqu’à 21 % pour un engagement de 12 ans. Il a toutefois été arrêté fin 2024 et il n'est plus possible d'en bénéficier pour des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025. D'autres dispositifs, comme la loi Malraux, s’adressent aux propriétaires d’immeubles anciens dans des zones protégées, avec des réductions d’impôt de 22 % à 30 % des travaux engagés. Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) élargissent encore les possibilités. En effet, en achetant des parts, l’investisseur bénéficie d’un avantage fiscal similaire à celui de l’investissement direct, tout en mutualisant les risques et en évitant la gestion locative.

Les dons : allier solidarité et optimisation fiscale

Faire un don à une association ou à une fondation reconnue d’utilité publique permet de réduire son impôt de manière significative. Les sommes versées ouvrent droit à une réduction de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsqu’il s’agit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté, le taux grimpe à 75 %, avec un plafond spécifique.

Investir dans le capital des PME

Souscrire au capital d’une petite ou moyenne entreprise offre aussi un avantage fiscal intéressant. Les réductions vont de 18 % à 25 % du montant investi, avec des taux pouvant atteindre 30 % ou 50 % pour certains secteurs comme la presse ou les entreprises innovantes. Le plafond est fixé à 10 000 euros de versements annuels. Ce dispositif, dit « Madelin », reste conditionné à la conservation des titres pendant au moins cinq ans. Il s’agit donc d’un placement à risque, mais qui peut combiner réduction d’impôt et rendement si l’entreprise connaît une croissance durable.

L’épargne retraite : un double avantage

Le Plan d’Épargne Retraite (PER), instauré par la loi Pacte, permet de déduire les versements effectués du revenu imposable, dans la limite d’un plafond défini chaque année. En pratique, cela réduit immédiatement l’assiette d’imposition tout en constituant un capital ou une rente pour la retraite. Cette formule séduit particulièrement les contribuables situés dans les tranches d’imposition élevées, qui peuvent bénéficier d’un effet de seuil et diminuer leur taux marginal d’imposition. L’épargne retraite devient ainsi un outil de défiscalisation à la fois efficace et pérenne.