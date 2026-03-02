information fournie par Boursorama avec LabSense • 02/03/2026 à 08:30

Comment contester un redressement fiscal ? / iStock.com - mapo

Comprendre le redressement fiscal et la procédure

Un redressement fiscal intervient lorsque l’administration rectifie la base d’imposition d’un contribuable. Cela peut faire suite à une procédure de rectification contradictoire ou, dans certains cas, à une imposition d’office. Dans la procédure contradictoire, l’administration adresse une proposition de rectification motivée. Le contribuable dispose alors de 30 jours pour répondre, avec la possibilité de demander un délai supplémentaire. S’il ne répond pas dans les délais, il est réputé avoir accepté les rectifications. En revanche, s’il formule des observations, l’administration doit y répondre de manière motivée. La régularité de cette procédure est essentielle. Si certaines garanties ne sont pas respectées, les redressements peuvent être contestés.

Le recours gracieux en cas de difficultés financières

Lorsque le contribuable reconnaît le bien-fondé de l’imposition mais se trouve en difficulté financière, il peut déposer un recours gracieux. Il s’agit d’une demande de remise totale ou partielle de la dette fiscale. Cette demande doit être adressée au ministre chargé des Finances et déposée auprès du centre fiscal compétent. Elle doit être accompagnée de justificatifs précis, notamment la copie du titre exécutoire, la preuve des efforts déjà consentis pour régler la dette et les documents attestant des difficultés financières. Le recours gracieux peut être présenté à tout moment, mais il n’empêche pas le recouvrement de la dette pendant son examen. En cas d’acceptation, l’administration procède au dégrèvement correspondant.

Le recours hiérarchique pour contester le bien-fondé

Si le contribuable conteste le principe ou le montant du redressement, il peut exercer un recours hiérarchique. Ce recours s’adresse au supérieur de l’agent ayant procédé au contrôle, voire au directeur compétent. Il doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification du titre de perception. Le recours doit porter sur des questions de droit et être appuyé par des justificatifs et des copies des éléments contestés. Mais attention, il n’est pas recevable si le contribuable a déjà accepté les montants réclamés ou s’il a saisi directement le tribunal. L’administration dispose d’un délai pour répondre. L’absence de réponse vaut rejet implicite, ce qui ouvre la voie à une action en justice.

Le recours juridictionnel devant le tribunal compétent

En cas de rejet explicite ou implicite du recours hiérarchique, le contribuable peut saisir la juridiction compétente, généralement le tribunal du lieu du service chargé du recouvrement. Le recours juridictionnel peut porter sur les impôts, taxes, pénalités ou amendes réclamés, ainsi que sur le rejet d’une demande de dégrèvement ou de remboursement. Il doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet. Pour être recevable, il doit être accompagné de la preuve du rejet ou du dépôt du recours préalable. Comme les autres recours, il n’est pas suspensif, sauf demande spécifique de sursis de paiement dans les conditions prévues par les textes. Face à un redressement fiscal, le contribuable dispose donc de plusieurs voies d’action. Le choix du recours dépend de sa situation, de sa position sur le fond du dossier et des délais à respecter.