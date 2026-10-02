Budget 2027 : les avantages fiscaux de la location meublée dans le viseur du gouvernement

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 02/10/2026 à 15:22

Le gouvernement veut réduire les avantages fiscaux de la location meublée. (illustration) (ErikaWittlieb / Pixabay)

La location meublée est dans le viseur du gouvernement qui a présenté ce jeudi 1er octobre la première version de son projet de loi de finances pour 2027. Certaines de ses dispositions visent directement les bailleurs relevant du statut de Loueur en meublé non professionnel (LMNP) et qui ont opté pour le régime réel d'imposition, rapporte BFM Business . Ce statut est utilisé par près d'un quart des bailleurs en France.

Actuellement, ces loueurs n'ont aucun plafond d'amortissement. Chaque composant du bien (gros œuvre, toiture, façade, installations) s'amortit séparément, sur une durée propre à sa durée de vie réelle. Si l'amortissement dépasse les loyers perçus sur une année, le surplus peut être reporté sans limite de durée sur les années suivantes.

Un amortissement bientôt plafonné ?

À partir de 2027, le gouvernement envisage de plafonner la déduction des amortissements à 2,5 % du prix d'achat du bien par an, dans la limite de 7 000 euros par foyer fiscal. Pour les locations touristiques, ce taux d'amortissement annuel tomberait même à 1,5 % du prix d'achat du bien, dans la limite de 5 000 euros déduits chaque année.

Le texte prévoit aussi de limiter le report de l'amortissement non utilisé. Les bailleurs ne pourraient désormais reporter que la moitié de leurs bénéfices déductibles chaque année, pendant dix ans maximum. Alors qu'un bien pouvait être amorti au bout de 25 ans en moyenne, cette durée pourrait grimper à 40 ans, selon Thomas Hacquart, président du réseau Imodirect.

Les professionnels de l'immobilier divisés

Cette réforme rapporterait 200 millions d'euros par an à l'État. Elle vise aussi à freiner la progression de la location meublée, dont la part a doublé en quinze ans dans les dix plus grandes villes françaises, selon Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier, interrogé par BFM Business .

D'autres acteurs, comme le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, dénoncent un rabotage du LMNP, présenté comme le « seul dispositif qui marchait » . Il regrette que le gouvernement ait choisi cette solution plutôt que d'augmenter les plafonds du dispositif Jeanbrun, dédié à la location nue.