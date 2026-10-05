France: Appel à la grève dans les secteurs public et privé le 5 novembre

Des lycéens français manifestent en France

Salariés des secteurs public ‌et privé, jeunes et retraités sont appelés à faire grève et à ​manifester le 5 novembre en France pour réclamer des négociations salariales, une revalorisation des pensions de retraite et une augmentation des aides sociales.

Cet appel ​signé par la CFDT, la CGT, Force ouvrière (FO), l'Unsa et la FSU intervient alors que ​le pays est secoué depuis le 21 ⁠septembre par un mouvement de contestation des lycéens et des étudiants ‌qui s'inscrit dans la durée malgré des heurts avec les forces de l'ordre, des dégradations et des débordements qui ​ont fait plusieurs dizaines ‌de blessés.

"Dans le respect de l'indépendance du mouvement lycéen, ⁠nos organisations partagent les revendications pour de meilleures conditions d'étude et davantage d'égalité", déclarent les syndicats dans un communiqué commun à la veille d'une ⁠nouvelle journée de ‌mobilisation des organisations lycéennes et étudiantes à laquelle se joindront ⁠certains d'entre eux, la CGT notamment.

Une première journée de grèves et ‌de manifestations s'était déroulée le 29 septembre dans la fonction ⁠publique.

"Les travailleurs et les travailleuses vivent un déclassement inédit. ⁠Carburant, produits alimentaires, loyers, ‌gaz, électricité… tout augmente sauf les salaires et les pensions. Notre pays ​est au bord de la récession", ‌déplorent les syndicats.

Ils estiment que le projet de budget pour 2027, qui prévoit 43 milliards d'euros de "mesures ​de redressement" des finances publiques, "aggrave la situation".

L'Assemblée nationale, où le gouvernement est minoritaire, examine à partir du 13 octobre le projet de ⁠loi de finances 2027.

Les retraités, notamment, sont mis à contribution dans ce projet à hauteur de 5,5 milliards d'euros. Le point d'indice servant au calcul de la rémunération des fonctionnaires sera gelé, tandis que les aides personnelles au logement (APL), appoint important pour les étudiants, ne seront pas revalorisées.

(Sophie Louet, ​édité par Benjamin Mallet)