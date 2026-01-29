information fournie par Boursorama avec LabSense • 29/01/2026 à 08:30

Budget 2026 : ce qui change pour la réduction d’impôt Coluche et vos dons / iStock.com - AndreyPopov

Qu’est-ce que la loi Coluche ?

Nous sommes en 1986. L’humoriste Coluche, à qui l’on doit « Les Restos du Cœur », profite d’un passage à la télévision pour soumettre une idée de loi qui consisterait à défiscaliser en partie (70 %) les dons des Français les plus modestes (plafond de 1 000 francs). Après le décès de l’artiste, le président de la République de l’époque, François Mitterrand, s’engage auprès de Véronique Colucci, veuve de Coluche, à honorer son idée. Le 20 octobre 1988, le Gouvernement Rocard vote la « loi Coluche » (article 238 bis du Code général des impôts) pour une réduction fiscale de 50 % avec un plafond de 400 francs.

Budget 2026 : du nouveau pour la loi Coluche

Le 13 novembre 2025, un amendement au budget 2026 a été voté par les députés. Celui-ci transforme le réduction d’impôt Coluche en crédit d’impôt. En parallèle, le plafond des versements éligibles à 75 % de réduction d’impôt a été doublé et est passé à 2 000 €. Mais en quoi la transformation de la réduction d’impôt en crédit d’impôt est-elle une avancée ? Le problème de la réduction d’impôt est qu’une part des donateurs n’en bénéficie pas. En effet, les personnes non imposables mais qui font des dons à diverses associations ne peuvent pas bénéficier de cet avantage fiscal. Le crédit d’impôt change la donne et s’adresse à l’ensemble des donateurs, imposables comme non imposables. « Élargir [le] bénéfice [de la loi Coluche] à l’ensemble de la population et ainsi favoriser les dons vers ces associations essentielles pour l’aide aux personnes en difficulté », tel est l’objectif affiché par le groupe LFI (La France Insoumise) dont fait partie Mathilde Feld à qui l’on doit l’amendement. Concrètement, grâce à cet amendement, même si vous n’êtes pas imposable, vous pourrez tout de même être remboursé par l’administration fiscale si vous faites un ou plusieurs dons. « C’est la moindre des choses que de permettre à ceux qui ont peu et qui ne paient pas d’impôts - mais qui veulent quand même partager - de bénéficier des mêmes avantages que les autres » estime Mathilde Feld.

Les Français et les dons

En 2025, les Français ont donné en moyenne 16 € de plus qu’en 2024, comme nous l’apprend le dernier sondage de l’Observatoire des générosités Odoxa, publié fin octobre 2025 et réalisé pour ICI et Leetchi. Les dons des Français aux associations et autres fondations ont ainsi atteint une moyenne de 222 € en 2025, ce qui est proche du niveau d’avant-pandémie (225 € en 2019). Les Français apprécient particulièrement de prendre part à des événements ponctuels comme les ramassages de déchets sur les plages ou encore les défis sportifs. Ils préfèrent en outre donner à des associations locales. La lutte contre les maladies et la protection des animaux font partie des causes les plus soutenues par les Français. Enfin, il est à noter que les 35-49 ans sont ceux qui donnent le plus.