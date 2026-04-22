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Bessent déclare que les dérogations accordées à l'Iran et à la Russie pour le pétrole ont été prolongées à la demande des pays vulnérables
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi qu'il avait prolongé de 30 jours l'allègement des sanctions sur le pétrole maritime russe et iranien en raison de demandes émanant de pays qui sont les plus vulnérables aux pénuries de pétrole dues à la fermeture du détroit d'Ormuz.

Bessent a déclaré lors d'une audition de la sous-commission budgétaire du Sénat américain que les demandes émanaient des responsables financiers d'une dizaine de pays lors des réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se sont tenues la semaine dernière. Cette mesure va à l'encontre des propos qu'il avait tenus la semaine dernière, à savoir qu'il ne renouvellerait pas les dérogations aux sanctions qui arrivent à expiration .

Bessent a déclaré que les estimations selon lesquelles l'Iran a gagné plus de 14 milliards de dollars grâce à l'allègement des sanctions sont "un mythe", mais il n'a pas fourni d'autre chiffre.

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