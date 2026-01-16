Attention, vous devrez peut-être rembourser dans quelques mois le virement des impôts que vous venez de recevoir

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/01/2026 à 15:57

Pour 2026 donc, l’avance a été calculée par rapport à la déclaration 2025 portant sur les dépenses engagées en 2024. (Loufre / Pixabay)

Près de 9 millions de foyers ont reçu aux alentours en cette mi-janvier une avance sur leurs réductions et crédits d’impôt. Si ce système d’avance introduit en 2023 permet d’être plus rapidement remboursé après avoir engagé certaines dépenses, il peut aussi causer des problèmes dans les ménages les moins prévoyants, souligne Capital . Mal gérer son avance sur crédit d’impôt implique en effet de devoir rembourser de l’argent au fisc en septembre.

Une estimation

Pour rappel, cette avance concerne les personnes qui ont recours régulièrement et depuis plusieurs années à différents crédits ou réductions d’impôt comme ceux relatifs aux frais de garde d’enfants, à l’emploi d’un salarié à domicile, mais aussi aux avantages fiscaux pour les dons aux associations, l’investissement locatif Pinel et les frais d’hébergement en Ehpad. Concrètement, il permet de toucher dès janvier 60 % des montants auxquels on a le droit grâce à ces dispositifs.

Mais il y a un problème : pour calculer cette avance, l’administration fiscale se base sur la déclaration remplie l’année d’avant. Pour 2026 donc, l’avance a été calculée par rapport à la déclaration 2025 portant sur les dépenses engagées en 2024. De quoi parfois créer un écart important pour les ménages dont les dépenses ouvrant droit à un avantage fiscal auraient largement changé en un an. En cas de changement, la régularisation se fera alors via la déclaration du printemps 2026.

Anticiper les problèmes

Les ménages peuvent ainsi avoir reçu trop d’avance en janvier. Par exemple, une personne qui a reçu 600 euros d’avance ce mois de janvier mais qui n’a le droit qu’à 500 euros au titre des crédits et réductions d’impôts en 2026 pour les dépenses engagées en 2025 aura de l’argent à rembourser au fisc. Dans ce cas, 100 euros. Ce remboursement aura alors lieu en septembre 2026.

Pour éviter cette situation, il faut anticiper les variations de plus de 40 % sur ses dépenses éligibles aux avantages fiscaux. Une fois la variation identifiée, le ménage a deux solutions : garder le trop-perçu pour pouvoir le restituer en septembre, ou ajuster l’acompte de janvier en avance sur son espace personnel sur le site impots.gouv.fr. Pour l'acompte de janvier 2026, l'ajustement pouvait se faire jusqu'à la mi-décembre 2025.