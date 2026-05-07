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Nouveau front judiciaire pour le Rassemblement national: le parquet européen enquête sur une possible fraude autour de formations aux médias qui auraient bénéficié notamment à Jordan Bardella pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022, des accusations ... Lire la suite
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Présidentielle: les opposants à Tondelier réclament un nouveau vote interne en cas d'absence de primaire
La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier sera confrontée, lors du prochain conseil fédéral de son parti, les 6 et 7 juin, à une motion de ses opposants visant à remettre en jeu son statut de candidate à la présidentielle, si la primaire de la gauche ... Lire la suite
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Le Conseil allemand des experts fiscaux a abaissé sa prévision de recettes fiscales pour la période 2026-2030 de 87,5 milliards d'euros par rapport à ses dernières estimations d'octobre, ce qui accentue la pression sur un gouvernement fédéral confronté à un ... Lire la suite
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Le Premier ministre Sébastien Lecornu a affirmé jeudi le caractère "désormais irréversible" du projet de ligne à grande vitesse du Sud-Ouest, après avoir signé à Toulouse un protocole d'accord sur le sujet en présence des élus des collectivités concernées qui, ... Lire la suite
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