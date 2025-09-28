PEL de plus de 15 ans: que faire de votre argent en 2026?

La fermeture automatique de votre PEL peut être une bonne nouvelle. C’est une opportunité de redonner du souffle à votre épargne et de diversifier vos placements. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Beaucoup de Français l’ignorent, mais à l’horizon 2026, des milliers de PEL vont atteindre leur échéance réglementaire. En effet, la loi de finances pour 2011 avait limité la durée de détention à 15 ans pour tous les PEL ouverts à partir du 1er mars. Ceux ouverts avant, en revanche, peuvent continuer à courir.

Dans une note de conjoncture publiée mi-juillet, la Banque de France rappelait à ce titre que « les clôtures automatiques des PEL sur la période 2026-2030 (pour des PEL ouverts entre 2011 et 2015) vont être particulièrement importantes en raison du dynamisme des ouvertures réalisées au cours de la période 2013-2016 ». Quand vous avez ouvert votre PEL en mars ou dans les mois suivants, votre compte vit donc ses derniers mois de durée de vie. Bien entendu, les sommes accumulées vous appartiennent toujours, mais vous devez décider comment les réallouer.

Sans action de votre part, votre PEL sera transformé en un livret d’épargne classique, dont le rendement peut être fixé librement par chaque banque. Néanmoins, celui-ci reste généralement inférieur à celui du PEL (dont le taux dépend de la date d’ouverture ), et tourne généralement sous la barre des 1%. Il est également envisageable d’ ouvrir un nouveau PEL .

Vous pouvez aussi placer les sommes issues de votre PEL sur un Livret A ou un LDDS. Ces livrets constituent une solution adaptée pour vous constituer une épargne de sécurité. Mais avec des rendements de 1,7%, ils sont insuffisants pour protéger votre pouvoir d’achat face à l’inflation ou pour faire fructifier significativement votre patrimoine. De plus, leurs plafonds respectifs sont de 22.950 euros et 12.000 euros: ils sont un frein. Le plafond du PEL, lui, est de 61.200 euros. Vous aurez donc des sommes excédentaires.

Vous pouvez envisager le LEP , dont le rendement de 2,7% est plus intéressant. Ce produit vous est accessible uniquement quand vous ne dépassez pas le plafond défini par la réglementation.

Si vous souhaitez aller au-delà de la sécurité et dynamiser votre épargne, plusieurs solutions existent:

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA): permet d’investir en Bourse dans un cadre fiscal avantageux, à condition de garder les fonds au moins cinq ans. Passé ce délai, les retraits sont soumis seulement aux prélèvements sociaux. Il existe aussi un plafond de versement: 150.000 euros pour un PEA classique et 225.000 euros pour un PEA-PME.

Un Compte-titres ordinaire (CTO): n’offre pas d’avantage fiscal particulier, mais donne accès à une large palette d’investissements, en France comme à l’international: actions, obligations, trackers (ETF), fonds, produits dérivés, cryptomonnaies… Contrairement au PEA, il est sans plafond.

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI): permettent d’investir indirectement dans l’immobilier locatif via des parts. Selon l’Association française des sociétés de placement immobilier, le rendement moyen des SCPI était de 4,72% en 2024.

Véritable couteau suisse patrimonial, le contrat d’assurance-vie permet à la fois de vous constituer un capital, de préparer votre retraite et d’optimiser la transmission de votre patrimoine. Deux types de supports principaux s’offrent alors à vous:

Le Fonds en euros : Capital garanti et sécurité comparable à celle des livrets réglementés, avec un rendement moyen de 2,60% en 2025, selon la Banque de France. Il s’agit là d’un support idéal pour sécuriser tout ou partie du capital libéré par le PEL.

: Capital garanti et sécurité comparable à celle des livrets réglementés, avec un rendement moyen de 2,60% en 2025, selon la Banque de France. Il s’agit là d’un support idéal pour sécuriser tout ou partie du capital libéré par le PEL. Les Unités de compte: Elles sont un potentiel de rendement supérieur via l’investissement dans des actions, ETF, obligations… Vous pouvez profiter du dynamisme des marchés financiers, en acceptant une part de risque. Cette solution convient notamment quand vous souhaitez vous constituer une épargne sur le long terme et profiter du «temps long» pour lisser le risque et la volatilité des marché.

Sachez également que le temps est le plus grand allié de ce produit. Vos gains bénéficient en effet d’une fiscalité avantageuse après 8 ans de détention du contrat. L’abattement annuel avant imposition est de 4600 euros pour une personne seule et 9200 euros pour un couple sur les plus-values retirées.

En conclusion, la fermeture automatique des PEL de plus de 15 ans en 2026 et dans les années suivantes peut être une bonne nouvelle. C’est une opportunité de redonner du souffle à votre épargne, de diversifier vos placements et d’explorer de nouvelles façons de développer votre patrimoine accumulé.