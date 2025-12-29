« On a fait confiance » : elle achète une maison classée D au DPE et s'aperçoit qu'il s'agit d'une passoire thermique

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 29/12/2025 à 12:46

Le DPE est devenu un critère décisif lors d'une vente immobilière. (illustration) (Etadly / Pixabay)

Le Diagnostic de performance énergétique (DPE) est devenu un critère décisif lors de la vente d'un bien immobilier. L'enjeu est tellement important que les fraudes se multiplient. Une habitante du Bas-Rhin aurait ainsi été victime d'un DPE de « complaisance » , ces diagnostics qui gonflent artificiellement la note d'un logement. Elle a raconté sa mésaventure dans l'émission des Grandes Gueules , sur RMC .

La maison des années 80 qu'elle a achetée était classée D sur le document présenté par l'agent immobilier. La nouvelle propriétaire a décidé de faire des travaux de rénovation énergétique pour renforcer encore l'isolation de l'habitation. Mais elle a vite déchanté lorsque le professionnel certifié a réalisé un nouveau DPE.

« On a fait confiance »

Ce dernier a en effet donné un F à la maison. Un verdict difficile à avaler pour la responsable administrative. « On a fait confiance. (...) L’accompagnateur nous a dit qu’on avait un DPE d’agence immobilière. Il nous a fait comprendre que l’agent avait menti et que certaines agences immobilières gonflent la note pour mieux vendre » , regrette-t-elle.

Son cas ne serait pas isolé, loin de là. Dans un rapport remis au gouvernement, le député renaissance Daniel Labaronne dénonce ainsi les pressions que subissent parfois les diagnostiqueurs, notamment de la part des propriétaires et des agences immobilières. Il propose de mettre en place de nouvelles sanctions pour remédier à ce problème.