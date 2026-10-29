Logement idéal : à quoi rêvent les Français en 2026 ?

information fournie par BoursoBank • 29/10/2026 à 09:00

Les Français rêvent d'espace et de tranquilité (Crédits: Adobe Stock)

Maison avec jardin, environnement calme, adaptation au changement climatique : à quoi ressemble le logement idéal des Français en 2026 ? Selon une étude Ipsos BVA pour Leboncoin Immo (1), les aspirations immobilières privilégient les grands espaces, la qualité du cadre de vie et des logements plus résilients, bien avant les promesses d'une maison ultra connectée.

Les Français rêvent toujours d'une maison avec jardin

Selon l'étude Ipsos BVA réalisée pour Leboncoin Immo (1), 71% des propriétaires en France estiment que leur cadre de vie actuel correspond à leur idéal, un chiffre qui chute à 45 % chez les locataires. Le taux de satisfaction varie également selon le type de logement : 73% des Français vivant dans une maison sont satisfaits contre 48% chez ceux vivant en appartement.

Maison avec jardin et cadre de vie calme : les préférences des Français en 2026

Selon la même étude, s'ils pouvaient déménager sans contrainte, près de trois Français sur quatre (73%) opteraient pour plus d'espace avec une maison avec jardin située en banlieue dans un cadre calme. Seuls 19% choisiraient un logement plus petit en centre-ville, au plus près des commerces, des transports et de la vie culturelle.

Les grandes métropoles n'attirent plus vraiment les Français :

65% situent leur environnement idéal dans une zone rurale isolée, un village ou une petite ville.

23% opteraient pour une ville moyenne.

9% seulement voudraient idéalement habiter dans une grande métropole.

3% ne se prononcent pas

Quartier, commune et environnement : les piliers du cadre de vie idéal Si pour 97% des répondants, le logement en lui-même est l'élément clé pour un cadre de vie idéal, il n'est pas le seul : l'environnement autour de la commune compte tout autant pour 94% des Français. Le quartier (92%) et la commune (84%) sont également cités comme essentiels pour définir un cadre de vie idéal.

Les Français recherchent un équilibre entre intimité et lien social

Le chez-soi est avant tout un refuge pour 59% des Français qui veulent avant tout un logement «intimiste et sécurisant». A l'inverse, un logement partagé ou collaboratif n'attire que 9% des répondants. Côté voisinage, 62% plébiscitent le respect de la tranquillité de chacun et 45% le respect de l'intimité.

Un voisinage solidaire, mais sans être envahissant

Cela ne signifie pas pour autant que les Français veulent vivre isolés puisque 42% estiment que dans un voisinage idéal, on doit pouvoir se rendre service, un chiffre qui grimpe à 54% chez les 65 ans et plus. Paradoxalement, cette proximité doit rester maîtrisée et seuls 15% des répondants associent voisinage idéal et partage de moments de convivialité.

L'habitat de demain devra s'adapter au changement climatique

Etonnamment, dans une époque où l'on ne cesse de nous parler des nouvelles technologies, il ne s'agit pas de la priorité des Français lorsqu'ils pensent à l'habitat de demain : pour 66% d'entre eux, la priorité se situe avant tout dans l'adaptation des logements et quartiers au changement climatique en France et à ses conséquences.

Les autres enjeux auxquels doivent répondre les futurs logements selon les répondants sont :

La réduction des dépenses liées à l'énergie (60%).

Permettre de bien vieillir chez soi (58%, un chiffre qui grimpe à 73% chez les 65 ans et plus).

Rendre les logements plus abordables financièrement (55%).

Garantir la sécurité dans les lieux de vie (51%).

Les solutions écologiques sont jugées plus utiles que les innovations technologiques

Parmi les innovations jugées utiles pour un logement ou un quartier, ce sont les solutions écologiques apportant une protection concrète qui sont plébiscitées :

89% jugent utile un logement conçu pour résister aux inondations ou aux incendies.

89% jugent utile un logement confortable sans climatisation en cas de canicule.

88% jugent utile un logement produisant tout ou partie de son énergie..

Les innovations purement technologiques intéressent les Français mais ne sont pas jugées prioritaires :

66% des Français interrogés jugent utile un carnet numérique regroupant toutes les informations sur le logement pour faciliter son entretien.

63% jugent utile des bornes de recharge permettant d'utiliser la batterie d'une voiture électrique pour alimenter votre maison en électricité lors des pics de consommation.

62% jugent utile une intelligence artificielle permettant d'optimiser les consommations d'énergie du logement ou de repérer les anomalies.

57% jugent utile un assistant intelligent aidant à gérer le logement au quotidien.

Face aux défis de l'habitat, les Français misent sur les communes

Au-delà des caractéristiques du logement lui-même, les Français identifient également les acteurs capables d'améliorer leur cadre de vie. Pour adapter l'habitat aux défis de demain, les Français ne sont que 24% à faire confiance à l'Etat et 23% aux promoteurs immobiliers.

Pour passer à l'action et avoir un impact local concret dans la lutte contre les fortes chaleurs, rapprocher les services ou prévenir l'isolement, les Français comptent à 60 % sur les communes.

(1) « Habiter : perceptions et aspirations des Français », Ipsos BVA pour Leboncoin Immo, 01/10/2026.

Ce qu'il faut retenir sur le logement idéal des Français en 2026

73% rêvent d'une maison avec jardin.

65% déclarent préférer vivre dans une petite ville ou une zone rurale et 9 % seulement rêvent d'une grande métropole.

66% considèrent que l'adaptation des logements et quartiers au changement climatique et à ses conséquences est l'un des principaux enjeux de l'habitat de demain

FAQ / Les Français et le logement en 2026

Le souhait d'habiter dans une petite ville ou à la campagne est-il un phénomène récent ?

Cette tendance émerge depuis plusieurs années et va de pair avec une volonté de ralentir le rythme !

La vie citadine trépidante n'a plus autant la cote : selon le Baromètre des territoires 2025, 79% des Français préfèrent la sérénité d'une vie calme, en prenant son temps (plutôt que vie à mille à l'heure, faire toujours pleins de choses et relever sans cesse des défis) et 75% ambitionnent de vivre tranquillement en faisant des projets de moyen et long terme, plutôt que vivre à fond à chaque instant (1).

Pourquoi l'adaptation des logements au changement climatique devient-il un enjeu immobilier majeur ?

Canicules qui obligent à fermer les écoles, inondations à répétition, incendies spectaculaires sur tout le territoire, maisons qui se fissurent... Ces dernières années, les Français sont passés du virtuel au réel concernant les conséquences du changement climatique.

Aujourd'hui, 51% des Français redoutent d'avoir des conditions de vie de plus en plus rudes à cause du dérèglement climatique (canicules, inondations…) et 41% redoutent de subir des dégâts liés aux catastrophes naturelles sur leur habitation et/ou les infrastructures autour de chez eux (routes, lignes électriques, …) (1).

Désormais, l'adaptation des logements fait logiquement partie des priorités de français en matière d'immobilier.

Qu'est-ce qu'un logement résilient face au changement climatique ?

Pour l'association Qualitel, « la résilience désigne la capacité à absorber un événement extrême et à « rebondir ». Appliqué aux bâtiments, on parle de leur capacité à faire face à des crises (canicules, sécheresses, inondations…) et à reprendre un fonctionnement normal le plus rapidement possible, en ayant « appris » comment mieux se comporter lors de la prochaine crise » (2).

Par exemple, en cas de canicule, il s'agit d'avoir mis en place des solutions pour limiter le phénomène de concentration de la chaleur autour du bâtiment, comme des îlots de végétalisation.

En cas d'inondation, il peut s'agir d'accepter de laisser rentrer l'eau dans le bâtiment en ayant prévu un « niveau inondable » au rez-de-chaussée avec des revêtements étanches. On n'y prévoit pas de logement mais plutôt des espaces communs ou des installations peu sensibles à l'eau, pour une remise en service plus rapide une fois la crue retirée.

(1) «Baromètre des territoires 2025 – France désemparée en quête de tranquillité», Institut Montaigne / Elabe / SNCF groupe, janvier 2025.

(2) «Changement climatique et bâtiments : une stratégie de résilience s'impose», Association Qualitel, 19/02/2025.

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