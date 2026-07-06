Borne de recharge ou prise renforcée : laquelle choisir pour votre voiture électrique ?

information fournie par BoursoBank • 06/07/2026 à 07:00

Comment choisir la solution de recharge à domicile qui vous convient pour votre voiture électrique ? (Crédits: Adobe Stock)

Recharger sa voiture électrique à domicile est devenu un enjeu central pour les automobilistes. Deux options sont possibles : l'installation d'une borne de recharge ou d'une prise renforcée. Si elles répondent toutes deux au même besoin de recharge de votre véhicule électrique, leur fonctionnement, leur puissance et leur usage diffèrent sensiblement. Voici nos explications pour faire le bon choix en fonction de vos besoins, vos usages et votre budget.

En résumé : comment choisir entre borne de recharge à domicile et prise renforcé ?

Borne de recharge à domicile : c'est la solution idéale pour une recharge rapide de votre voiture électrique si vous êtes un gros rouleur. De plus, vous pouvez dans certains cas bénéficier de subventions pour financer son installation.

c'est la solution idéale pour une recharge rapide de votre voiture électrique si vous êtes un gros rouleur. De plus, vous pouvez dans certains cas bénéficier de subventions pour financer son installation. Prise renforcée : c'est la solution de recharge la plus simple et la plus économique. Toutefois, le temps de charge étant plus long par manque de puissance, la prise renforcée est plutôt adaptée aux petits rouleurs et aux véhicules hybrides dont les batteries sont plus petites.

La borne de recharge à domicile : de quoi s'agit-il ?

La borne de recharge, aussi appelée Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) est un équipement dédié à la recharge des véhicules électriques.

Installée au mur dans un parking fermé ou sur un pied en extérieur, elle fournit une puissance généralement comprise entre 7 kW et 22 kW.

Cette puissance permet un temps de recharge plutôt réduit, qui varie bien sûr selon la puissance de la borne et la capacité de la batterie : comptez par exemple environ 4 heures pour qu'une batterie d'une capacité de 50 kWh passe de 20 à 80% de charge (1).

Au-delà de la simple recharge, une borne de recharge à domicile peut comporter des options de gestion comme le pilotage de la recharge à distance ou le suivi de la consommation d'électricité généré par la charge du véhicule électrique.

Une borne de recharge doit forcément être posée par un professionnel qualifié IRVE (Infrastructure de recharge pour véhicules électriques) pour garantir une installation conforme et sécurisée.

Quels sont les avantages d'une borne de recharge électrique à domicile ?

Recharge rapide : le principal atout de la borne de recharge réside dans sa rapidité de charge. Sa puissance élevée permet de recharger votre véhicule électrique à domicile en seulement quelques heures.

Sécurité optimale : la borne de recharge électrique offre un haut niveau de sécurité : spécifiquement conçue pour la recharge de votre véhicule électrique, elle est munie de dispositifs de protection intégrés, par exemple contre les surcharges, les surchauffes, etc.

Confort d'utilisation : certains modèles de bornes intègrent des fonctionnalités avancées comme le pilotage à distance, un suivi de consommation, etc.

Valorisation du logement : l'installation d'une borne de recharge électrique peut être un atout en cas de revente du bien immobilier.

Aide financière en copropriété : Vous pouvez sous certaines conditions bénéficier d'une aide pour financer l'installation de votre borne de recharge à domicile.

Quels sont les inconvénients d'une borne de recharge électrique à domicile ?

Coût d'installation élevé : Installer une borne de recharge électrique implique l'achat de la borne et le recours à un professionnel qualifié IRVE (Infrastructure de recharge pour véhicules électriques) pour l'installer selon les normes.

En fonction de la puissance choisie et de la complexité d'installation, cela peut représenter un investissement de 1.500 euros à 2.500 euros TTC (1).

Travaux parfois nécessaires : installer une borne de recharge à domicile peut nécessiter des travaux comme la création d'une ligne électrique dédiée, l'adaptation du compteur ou de l'abonnement électrique, notamment pour les puissances élevées.

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La prise renforcée pour voiture électrique : de quoi s'agit-il ?

La prise renforcée est une version améliorée, plus puissante et plus sécurisée qu'une prise domestique classique.

Elle délivre généralement une puissance de 3,7 kW maximum, contre 2,3 kW pour une prise domestique classique.

Quels sont les avantages d'une prise renforcée ?

Coût accessible : l'installation d'une prise renforcée coûte quelques centaines d'euros, entre 300 et 600 euros selon l'UFC-Que Choisir (2), ce qui en fait une alternative intéressante pour les budgets limités.

Installation simplifiée : mettre en place une prise renforcée nécessite peu de travaux. L'appareil doit toutefois être connecté à un circuit électrique dédié, protégé par un disjoncteur 16A.

Solution adaptée aux petits rouleurs et aux véhicules hybrides : pour les automobilistes qui parcourent peu de kilomètres au quotidien, elle représente une solution de recharge suffisante. De même pour les véhicules hybrides, qui possèdent des batteries de petite capacité et n'ont donc pas besoin d'une puissance de charge trop importante.

Sécurité améliorée : la prise renforcée offre une sécurité améliorée par rapport à une prise classique, ce qui est essentiel pour un usage régulier.

Quels sont les inconvénients d'une prise renforcée ?

Recharge lente : la prise renforcée dispose d'une puissance de charge limitée, ce qui rallonge le temps de recharge. Elle n'est donc pas la solution la mieux adaptée pour les gros rouleurs ou les véhicules avec une grande batterie.

Une solution plus basique : une prise de recharge renforcée n'offre pas de fonctionnalités intelligentes comme le pilotage de charge à distance ou le suivi de consommation électrique.

Pas d'aide financière : l'installation d'une prise de recharge renforcée ne vous ouvre droit à aucune aide financière.

Borne de recharge à domicile ou prise renforcée : comment choisir selon vos besoins ?

Le choix entre borne de recharge électrique à domicile et prise renforcée dépend essentiellement de vos besoins et de votre budget. Plusieurs critères sont à prendre en compte.

1. Votre fréquence de conduite :

Petits trajets quotidiens (moins de 50 km/jour) ou véhicule hybride avec une plus petite batterie : une prise renforcée peut suffire.

Gros rouleur : la borne devient plus adaptée pour gagner du temps à la recharge.

2. Votre budget :

Budget limité : l'installation d'une prise renforcée représente une alternative économique.

Investissement long terme : l'installation d'une borne est plus coûteuse, mais peut valoriser votre bien immobilier. De plus, si vous êtes en copropriété, vous pouvez sous conditions bénéficier d'une aide au financement de votre borne de recharge électrique.

3. Le temps disponible pour la recharge :

Recharge pendant la nuit : les deux solutions sont possibles si vous avez plusieurs heures devant vous pour recharger votre voiture électrique.

Besoin de recharge rapide : la borne est indispensable si vous avez besoin de recharger rapidement votre batterie.

4. Votre installation électrique :

Installation électrique existante simple : la prise renforcée est plus facile à intégrer.

Possibilité de travaux : la borne nécessite des travaux plus importants mais offre plus de performance.

Bon à savoir : faites appel à un installateur qualifié IRVE qui saura vous dire ce qui techniquement est possible ou non en fonction de la configuration des lieux et de votre installation électrique.

Quelles aides et solutions de financement en 2026 ?

Quelles aides pour installer une borne de recharge électrique à domicile ?

Si vous vivez en copropriété, vous pouvez, sous conditions, bénéficier de certaines aides pour financer l'installation d'une borne de recharge électrique.

Le principal dispositif d'aide est le programme Advenir, porté par l'Avere-France, qui a été prolongé jusqu'en 2027 et dont les montants ont été augmentés :

Pour une installation individuelle dont les frais sont supportés par le copropriétaire ou le locataire seul : la subvention peut atteindre 50% du coût total, plafonné à 1.000 euros hors taxes par point de recharge.

la subvention peut atteindre 50% du coût total, plafonné à 1.000 euros hors taxes par point de recharge. Pour une infrastructure collective avec des points de recharge individuels : l'aide peut atteindre 50% du coût d'installation, avec un plafond de 12.500 euros hors taxes par copropriété pour un parking de 100 places de stationnement.

l'aide peut atteindre 50% du coût d'installation, avec un plafond de 12.500 euros hors taxes par copropriété pour un parking de 100 places de stationnement. Pour une installation collective avec des points de recharges partagés : l'aide peut atteindre jusqu'à 50% du total avec un plafond à 1.660 euros hors taxes par point de recharge.

Notez que pour être éligible au programme Advenir, l'installation des bornes de recharge doit se faire par le biais d'un installateur qualifié et référencé par le dispositif Advenir. De plus, la demande de prime doit être déposée avant la réalisation des travaux.

Par ailleurs, que vous soyez en copropriété ou en maison individuelle, vous pouvez, toujours sous conditions, bénéficier d'une TVA réduite à 5,5% au lieu de 20%.

Quel crédit pour financer une borne de recharge à domicile ?

Vous êtes client BoursoBank ? Pour financer l'installation à domicile de votre borne de recharge pour véhicule électrique, vous pouvez souscrire un prêt « écoresponsable » à un taux préférentiel de -1,20% par rapport à un prêt classique (3).

(1) «Prise renforcée ou borne de recharge : quelles différences ?», Izi by EDF, 22/04/2026.

(2) «Les différentes solutions de recharge», quechoisir.org, 10/12/2024.

(3) L'emprunteur pourra bénéficier d'un taux débiteur fixe réduit de 1,20% par rapport au taux débiteur si le Prêt Personnel a pour objet exclusif le financement d'un des projets suivants : achat de véhicule électrique (neuf ou occasion), système de charge de véhicule électrique. Pour bénéficier de ce taux débiteur réduit, l'emprunteur devra impérativement sélectionner lors de sa demande le type de projet «véhicule électrique ou borne de recharge» et, dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion du contrat de prêt, transmettre à Boursorama (Prêteur) via son Espace Client, un justificatif de son projet écoresponsable. Les justificatifs acceptés par BoursoBank sont consultables ici . BoursoBank s'engage à appliquer ce taux réduit dans un délai de 2 mois à compter de la réception du justificatif.

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(2) (Soumis à conditions).

