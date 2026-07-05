Zoom sur les SCPI européennes, une bonne façon de diversifier son épargne

information fournie par Le Particulier • 05/07/2026 à 08:00

SCPI européennes: accéder à des marchés immobiliers hors de France, diversifier géographiquement son épargne et profiter de cycles et rendements parfois plus élevés. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Un positionnement opportuniste pour créer de la performance

Des rendements élevés à regarder avec prudence

Entre des prix à l’achat toujours élevés, des taux d’intérêt à la hausse et un recul des locataires, notamment dans l’immobilier de bureaux, de nombreuses SCPI revoient aujourd’hui leur stratégie. Elles se tournent alors vers l’international pour profiter de marchés plus dynamiques et d’actifs moins chers après la correction immobilière. L’Espagne, l’Allemagne, la Pologne ou encore le Royaume-Uni font partie de leurs zones d’intervention privilégiées.

Un positionnement opportuniste pour créer de la performance

La stratégie de certaines SCPI internationales consiste à profiter de la baisse des prix pour acquérir de nouveaux actifs dans de meilleures conditions. C’est le cas, par exemple, de la SCPI MomenTime, gérée par Arkéa Reim. Elle a récemment acquis un actif de commerces au Royaume-Uni, où les prix ont fortement reculé à la suite du Brexit.

Iroko Atlas, la nouvelle SCPI de la société de gestion, cible des marchés considérés comme émergents. En Europe, elle investit en Pologne ou en République Tchèque. Elle profite de prix encore attractifs avant une potentielle valorisation portée par le dynamisme économique de ces pays.

Citons aussi Paref Prima, une SCPI spécialisée sur le marché de l’immobilier commercial allemand. Elle permet de diversifier son patrimoine en Europe, au sein d’un pays dynamique et attractif. Les niveaux de valorisation de l’immobilier d’entreprise y restent inférieurs à ceux observés en France, laissant entrevoir un potentiel de création de valeur pour les associés sur le long terme.

Des rendements élevés à regarder avec prudence

Avec la diversification européenne, certaines SCPI affichent des taux de distribution largement supérieurs à ceux observés sur le marché français (4,91% en moyenne): elles communiquent ainsi sur des rendements pouvant dépasser 15%!

Les rendements élevés affichés par certaines SCPI internationales s’expliquent en partie par des conditions d’acquisition favorables sur certains marchés étrangers. Mais rien ne garantit le maintien de ces niveaux de distribution dans le temps. Comme toute SCPI, ces véhicules devront démontrer leur capacité à préserver leurs revenus et la valeur de leur patrimoine au fil des cycles immobiliers.

Les investisseurs doivent également rester attentifs au délai de jouissance, c’est-à-dire à la période séparant la souscription des parts et leur entrée effective en jouissance. Durant cette période, les SCPI perçoivent les loyers des nouveaux actifs sans les redistribuer immédiatement aux associés. Le rendement est alors artificiellement gonflé.

SCPI, un marché dynamique pour les jeunes acteurs

Si, en 2025, la collecte nette des SCPI a progressé de 29% selon l’Aspim, toutes les SCPI n’en ont pas bénéficié de façon homogène. Les jeunes véhicules, souvent positionnés sur plusieurs pays européens et plusieurs typologies d’actifs, ont capté à eux seuls 65% de la collecte. Les investisseurs semblent privilégier ces stratégies récentes au détriment des SCPI plus traditionnelles, fréquemment concentrées sur le marché français et sur l’immobilier de bureaux.

La fiscalité, un autre atout des SCPI internationales Grâce aux conventions fiscales signées entre la France et de nombreux pays européens, les loyers issus d’actifs détenus à l’étranger sont généralement imposés dans le pays où se situent les biens immobiliers. Des mécanismes s’appliquent alors pour éviter la double imposition. Le plus fréquent est celui du crédit d’impôt: l’impôt déjà payé à l’étranger vient réduire l’impôt dû en France sur ces revenus, jusqu’à parfois le neutraliser. Avec la méthode dite du taux effectif, les revenus étrangers ne sont pas directement taxés en France, mais sont pris en compte pour calculer le taux d’imposition appliqué aux autres revenus du foyer fiscal.

À noter: Les revenus immobiliers étrangers perçus via une SCPI échappent aux prélèvements sociaux français de 17,2%. un avantage non négligeable pour les investisseurs par rapport aux SCPI exclusivement investies en France.

Les avantages et points de vigilance des SCPI européennesLes avantages et points de vigilance des SCPI européennes