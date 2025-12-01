Achat immobilier : démarquez-vous grâce à l’attestation de financement !

information fournie par BoursoBank • 01/12/2025 à 08:00

Fournir des garanties de financement solide dès les premières visites aide à se démarquer pour un achat immobilier (Crédits: Adobe Stock)

Dans un contexte immobilier tendu, nombreux sont les vendeurs de biens immobiliers à redouter que l'acquéreur dont ils ont accepté l'offre d'achat ne se rétracte, faute d'avoir obtenu le prêt immobilier qu'il espérait. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, fournir une attestation de financement vous permet de rassurer le vendeur sur votre capacité d'emprunt dès la première visite du bien. De quoi faire la différence face aux autres dossiers !

Encore négligée il y a quelques années, l'attestation de financement devient progressivement un élément différenciant pour prouver à un vendeur la solidité financière de votre dossier avant même de déposer une offre d'achat, parfois même dès la première visite du logement.

En quoi consiste l'attestation de financement ? Comment vous permet-elle de vous démarquer des autres dossiers ? Quels autres documents pouvez-vous fournir pour rassurer votre vendeur ?

C'est quoi, une attestation de financement ?

Une attestation de financement est un document produit par une banque ou par un courtier en crédit immobilier qui valide la capacité d'emprunt d'un acquéreur potentiel.

Ce document n'a pas de valeur juridique et n'est pas légalement exigible par le vendeur, mais dans les faits, il s'agit d'un vrai « plus » pour attester du sérieux de votre démarche d'achat et de plus en plus de propriétaires se montrent sensibles à ce document qui leur permet de filtrer les dossiers non solvables.

Les agents immobiliers apprécient eux aussi qu'un acquéreur potentiel leur présente une attestation de financement pour s'assurer du sérieux de la démarche et faire visiter aux clients des biens immobiliers qui correspondent à leur capacité d'achat objective.

A lire aussi // Assurance emprunteur : une nouvelle garantie pour protéger votre famille

Crédit logement : la solution tranquilité pour votre prêt immobilier

Devenir propriétaire sans être en CDI : c'est possible avec le prêt immobilier de BoursoBank !

Qu'y a-t-il dans une attestation de financement ?

L'attestation de financement contient les mentions suivantes :

La date d'émission du document.

Vos informations personnelles (nom, coordonnées, etc.).

Le montant maximal de prêt immobilier potentiellement accordé par l'établissement de crédit.

Le montant de votre apport personnel.

Le cachet et la signature de l'organisme émetteur (banque, courtier, etc.).

Pour établir cette attestation de financement, rassemblez en amont les informations nécessaires : carte d'identité, 3 derniers relevés bancaires, 3 derniers bulletins de salaire, justificatifs si vous avez d'autres sources de revenus récurrents et enfin un justificatif si vous disposez d'un apport personnel.

Suivant les établissements, il peut vous être demandé de fournir ces documents ou simplement de déclarer les informations correspondantes. Dans ce cas, veillez à fournir des informations fiables pour que l'estimation de votre capacité et vos conditions d'emprunt soit la plus réaliste possibles.

Bon à savoir : les conditions d'octroi d'un prêt immobilier étant évolutives, la durée de validité d'une attestation de financement est généralement de deux mois.

Quel est l'intérêt d'une attestation de financement pour le vendeur ?

Si vous êtes vendeur d'un bien immobilier, vous ne pouvez légalement exiger des acquéreurs potentiels qu'ils vous fournissent une attestation de financement.

Vous pouvez toutefois signaler à votre agent immobilier que vous êtes particulièrement sensible à cet argument pour filtrer les dossiers les plus sérieux.

En effet, si plusieurs offres d'achat vous sont présentées, privilégier un acheteur muni d'une attestation de financement vous permet de réduire le risque que celui-ci ne se rétracte dans quelques semaines faute d'avoir finalement obtenu un prêt immobilier.

L'attestation de financement n'est pas un engagement ferme de la part de l'établissement de crédit mais elle constitue tout de même un très bon indicateur de la solvabilité effective de l'acquéreur.

Quel est l'intérêt d'une attestation de financement pour l'acheteur ?

En tant qu'acheteur à la recherche d'un bien immobilier, vous avez tout intérêt à faire établir une attestation de financement dès le début de votre projet d'achat :

En premier lieu, cela vous permet de vous confronter à la réalité de terrain en estimant de manière précise le montant d'emprunt maximal auquel vous pouvez prétendre et les conditions de prêt immobilier (durée, taux) qui peuvent vous être proposés.

Vous disposez ainsi d'éléments tangibles sur votre capacité d'achat pour définir quel type de bien immobilier vous pouvez acquérir. Cela vous permettra éventuellement d'ajuster vos critères de recherche, soit en visant une surface plus petite, soit en élargissant le secteur géographique pour vous orienter vers des villes plus abordables.

Si vous trouvez le bien de vos rêves, cela vous permet de réagir plus vite en faisant une offre d'achat rapidement puisque vous disposez du chiffrage objectif du montant que vous pouvez proposer pour le bien.

En second lieu, vous montrez le sérieux de votre projet d'achat aux agents immobiliers que vous contactez, ce qui les motivera d'autant plus à vous dénicher les biens immobiliers les plus adaptés à votre profil.

Enfin, l'attestation de financement est un vrai plus vis-à-vis du vendeur, par exemple si vous souhaitez négocier le prix du bien à la baisse. Celui-ci peut être plus enclin à accepter votre proposition, dont le sérieux est avéré, que celle d'un autre acheteur qui ferait une proposition au prix mais qui pourrait lui faire faux bond dans quelques semaines ou mois, faute d'avoir obtenu le financement espéré. Comme le dit l'adage populaire «un tien vaut mieux que deux tu l'auras» !

Quels autres documents pouvez-vous fournir ?

L'attestation de financement n'est pas le seul document que vous pouvez présenter à l'agent immobilier pour muscler votre dossier et prouver votre sérieux face aux autres acheteurs :

La simulation de prêt immobilier : que vous l'ajoutiez ou non à votre dossier auprès de l'agent immobilier, c'est le premier pas indispensable à effectuer en amont de vos recherches d'un bien immobilier, pour évaluer de manière objective votre capacité d'emprunt et vérifier que les conditions (durée, taux, mensualités de remboursement) sont compatibles avec votre situation.

En quelques clics, le simulateur de crédit immobilier Boursobank vous permet d'estimer votre capacité d'emprunt ainsi que les conditions qui peuvent vous être proposées.

Bon à savoir : la simulation de prêt n'a qu'une valeur indicative. Dans l'intervalle entre le moment où vous l'effectuez et le moment où vous déposez une demande de prêt immobilier, les conditions d'octroi peuvent avoir évolué.

L'accord de principe : il s'agit d'un document remis par la banque dans le cadre de votre demande de crédit immobilier. Il vous est remis après analyse financière de votre dossier et avant l'obtention de l'accord définitif de prêt.

L'accord de principe n'a pas de valeur juridique mais il constitue un excellent indicateur vis-à-vis du vendeur puisqu'il montre que vous avez déjà entrepris des démarches concrètes de recherche d'un financement et que l'étude préalable de votre dossier a été validé par la banque.

L'attestation de fonds : si votre situation vous permet d'acheter un bien immobilier sans recourir à un prêt immobilier, vous pouvez demander une attestation de fonds, pour prouver au vendeur que vous disposez des sommes nécessaires pour payer comptant.

L'essentiel à retenir :

Face au resserrement des conditions d'obtention d'un prêt immobilier, de nombreux vendeurs sont inquiets de la solvabilité réelle des acquéreurs.

Fournir u ne attestation de financement permet de rassurer l'agent immobilier et le vendeur sur la solidité financière de votre projet d'achat.

ne attestation de financement permet de rassurer l'agent immobilier et le vendeur sur la solidité financière de votre projet d'achat. D'autres documents, comme un accord de principe, peuvent aussi renforcer votre dossier pour vous démarquer des autres candidats à l'achat.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous avez un projet immobilier ? Le crédit immobilier proposé par BoursoBank, c’est :

Ouvert à tous, CDI, CDD, professions libérales… * Une réponse de principe immédiate * Pas d’indemnité de remboursement anticipé * 100% en ligne * DÃ©couvrez ce que BoursoBank peut vous proposer. * détails et conditions. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours et la vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées.