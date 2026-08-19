Rénovation de l'habitat : la plateforme France Rénov' regroupe désormais toutes les aides de l'Anah

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 19/08/2026 à 12:43

La plateforme France Rénov’ regroupe désormais quatre aides versées pour l'amélioration de l'habitat. (illustration) (Life-Of-Pix / Pixabay)

Le 17 août 2026, la plateforme France Rénov' a rouvert après deux semaines de maintenance. Le site se veut désormais plus pratique pour les personnes souhaitant entreprendre des travaux, puisqu’il regroupe toutes les aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). L'organisme a publié un communiqué de presse pour justifier cette initiative : « faciliter les démarches » , « renforcer la protection des usagers contre les tentatives de fraude » et faire de cette plateforme « le point d'entrée unique de tous les parcours de rénovation et d'adaptation du logement ».

Toute personne ayant un projet de travaux peut donc désormais passer par un compte personnel unique, sécurisé grâce à FranceConnect+, et retrouver quatre dispositifs d’aide, rapporte RMC Conso .

Quelles aides sont accessibles sur France Rénov’ ?

Le plus connu reste MaPrimeRénov’ qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Il existe également MaPrimeAdapt’, pour faciliter l’adaptation des logements des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Ma Prime Logement Décent permet, pour sa part, de remettre un logement aux normes. Enfin, Loc’Avantages encourage les propriétaires à louer leur logement à un prix abordable pour les ménages modestes, en contrepartie d’une réduction d’impôt.

Ces aides sont cumulables sous conditions. La nouvelle plateforme permet de se mettre en relation avec un conseiller ou un professionnel pour obtenir plus d'informations.

Si vous aviez déjà demandé l'une de ces aides avant la création de cette plateforme commune, vous pourrez la retrouver depuis votre compte sur la nouvelle interface. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez créer un nouveau dossier. « Depuis leur espace personnel, ils seront automatiquement orientés vers le parcours de dépôt adapté à leur situation » , détaille l’Anah.